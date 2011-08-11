День строителя: не все гладко в строительном секторе, но мы идем вперед

В приветственной речи губернатор отметил достижения отрасли. Он напомнил, что объемы жилищного строительства в области из года в год наращиваются. Также в связи с развитием новых технологий в строительстве индивидуальных жилых домов, и с развитием инженерно подготовленных площадок, растет и доля ИЖС. Планомерно продолжают реализовываться жилищные программы.
Тюменская область сегодня – огромная строительная площадка: здесь вводятся социальные объекты, промышленные, жилые.
За период с 2000-ного года строительная отрасль не только восстановила свои мощности, но и развилась в плане технологий, наработок, считает губернатор. «Конечно, нельзя говорить, что у нас все безоблачно и хорошо. В строительной отрасли есть определенные проблемы, которые зависят не только от строителей: вопросы подключения к сетям, отсутствия мощностей на определенных территориях, а также прохождения некоторых административных регламентов, - отметил глава региона, - И эти проблемы необходимо решать».
Владимир Якушев поздравил всех строительный сектор с профессиональным праздником, пожелал всех благ, терпения и здоровья. За большой вклад в развитие строительной отрасли Тюменской области и многолетний добросовестный труд благодарность от губернатора получили шестеро представителей компаний Тюмени, Тюменского района и Тобольска. Также награждены дипломанты и лауреаты ежегодного профессионального конкурса «За лучшее достижение в строительной отрасли за 2010 год».
Строители, в свою очередь, отметили, что тюменские власти оказали им неоценимую помощь в сложное кризисное время и продолжают поддерживать сектор в целом. «Нам дважды повезло: в том, что мы выбрали профессию строителя, а также в том, что мы работаем в Тюменской области», - заключил гендиректор ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу.