День строителя: не все гладко в строительном секторе, но мы идем вперед

За период с 2000-ного года строительная отрасль не только восстановила свои мощности, но и развилась в плане технологий, наработок, считает губернатор. «Конечно, нельзя говорить, что у нас все безоблачно и хорошо. В строительной отрасли есть определенные проблемы, которые зависят не только от строителей: вопросы подключения к сетям, отсутствия мощностей на определенных территориях, а также прохождения некоторых административных регламентов, - отметил глава региона, - И эти проблемы необходимо решать».