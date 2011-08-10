Зачем «жертва педофила» дает советы тюменцам

Письмо достаточно длинное, поэтому мы приведем только выдержки из него. " ...В свои 13 лет я бы «купилась» на разговоры о том, какая я взрослая. Скажите дочери: «Ну, ты уже почти взрослая женщина, у тебя наверняка есть друг. Он заботится о тебе?» Дело в том, что девочкам часто хочется похвастаться тем, какой взрослый и крутой ее друг, какая красивая у него машина и т.п. Выведите ребенка на такие разговоры. Но не спрашивайте в лоб, есть ли у нее друг. Если есть одноклассник, с которым они после уроков обнимаются, дочь, скорее всего, расскажет. А вот если друг взрослый, то она уйдет в несознанку. Стройте разговор, априори исходя из того, что у дочери есть бойфренд. Скажите, например: «Ты в последнее время так похорошела, стала совсем взрослая. И одеваешься теперь красиво, и следишь за собой. Ты любишь своего друга?»...