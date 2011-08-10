Зачем «жертва педофила» дает советы тюменцам

Есть слово, которое действует на каждого родителя, как красная тряпка на быка. Это слово — педофилия. Немыслимо ставить в один ряд своего ребенка и это ужасное психическое отклонение, именно поэтому новости, в которых рассказывается о случаях педофилии, вызывают настолько большой резонанс.
Видимо, на аналогичный интерес рассчитывала девушка, которая прислала на редакционную почту NashGorod.ru письмо. В нем она представляется жертвой педофила, рассказывает о таком явлении, как ненасильственная педофилия и дает советы родителям о том, как узнать, что ваша дочь «дружит» с взрослыми мужчинами. О своем «оригинальном жизненном опыте» девушка практически не рассказывает, только упоминает, что мужчин-педофилов у нее было несколько, и отношения с ними были долгими.
Письмо достаточно длинное, поэтому мы приведем только выдержки из него. " ...В свои 13 лет я бы «купилась» на разговоры о том, какая я взрослая. Скажите дочери: «Ну, ты уже почти взрослая женщина, у тебя наверняка есть друг. Он заботится о тебе?» Дело в том, что девочкам часто хочется похвастаться тем, какой взрослый и крутой ее друг, какая красивая у него машина и т.п. Выведите ребенка на такие разговоры. Но не спрашивайте в лоб, есть ли у нее друг. Если есть одноклассник, с которым они после уроков обнимаются, дочь, скорее всего, расскажет. А вот если друг взрослый, то она уйдет в несознанку. Стройте разговор, априори исходя из того, что у дочери есть бойфренд. Скажите, например: «Ты в последнее время так похорошела, стала совсем взрослая. И одеваешься теперь красиво, и следишь за собой. Ты любишь своего друга?»...
«...А теперь совет самый страшный. Если вы заподозрили, что ребенок встречается со взрослым мужчиной, отложите мстительные планы и наказания. Теперь ваша задача — быстрее отвести девочку к гинекологу. Раскрою страшную тайну — педофилы, как правило, не предохраняются. Во-первых, у нас до сих пор, к несчастью, бытует мнение, что вопросам защиты должна заниматься женщина. Мужчины к этому привыкли. В случае педофилии нет женщины — нет вопросов. Во-вторых, мужчины уверены, что девственнице не так-то просто забеременеть. Кроме того, они полагают, что девочке
О том, зачем девушке выносить на всеобщее обозрение свое «грязное белье» и давать советы через СМИ, а также насколько они имеют право на жизнь, по просьбе корреспондента NashGorod.ru, порассуждал заведующий отделением государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской области «Тюменская областная клиническая психиатрическая больница» Алексей Лебедев.
«Мне кажется, что советы могут только навредить — они мне показались непрофессиональными, домашними, как из медицинских передач для населения. Автор пытается саму тему подать в гламурном свете, «играет» на педофилов: описывает их людьми состоятельными. Девушка показывает педофилию не психическим уродством, а одной из сторон богатой жизни: игры с девочками в семьи, обеспечение их, развлечения.
Девушка, подогревая интерес к себе, берет на себя роль ведущего некого цикла, где она будет делиться «жареными» фактами. Очень много в тексте выдумки, попытки подать себя, заинтересовать собой, удержать читателей.
Я не думаю, что автор хочет разобраться с проблемой, получить совет — за этим идут к психоаналитику и это не выставляют напоказ. У меня впечатление, что человек интересничает и пытается найти тему, которая вызовет реакцию. Это определенное самоутверждение.
Скорее всего, факт педофилии в отношении автора письма действительно был, но она не так его подает: некое развратное поведение, к которому она была причастна ребенком, она выдает за педофилию.
Правильнее было бы сказать, что педофилы — психически больные люди, совершенно неинтересные, несимпатичные и неблагополучные. Это люди с отклонениями, которые маскируются под нормальных; люди с изощренным, искаженным воображением, лживые. Педофильные манипуляции, как правило, лишь этап, за которым следуют более грубые действия, приводящие к смерти жертвы. Если девушка повстречалась с педофилом, 50% вероятности, что это роковое свидание. Как правило, за педофилией стоит горе людей, которые с этим столкнулись, и больные, не совсем адекватные люди. Педофил — больной человек, который своим поведением и отклонениями ставит себя вне общества, потому что дети каждого могут стать его жертвой. Сейчас в правительстве обсуждается вопрос о химической кастрации педофилов, поэтому крайне странно преподносить таких людей в положительном свете.
Тюмень — город маленький, люди слышат, что пропадают девочки определенного возраста —
Чтобы не допустить появления педофилов рядом с ребенком, родители должны знать, чем живет их дочка. Если девочку из школы привозит
Как правило, жертвами педофилов, которые по-своему изощрены и используют в общении заманивающие психологические техники, становятся девочки определенного склада, которыми родители не очень интересуются. Это неблагополучные семьи, в которых отсутствует адекватные отношения с мамой — мама пьющая, либо ее нет и так далее. Хороший климат в семье предрасполагает к общению, обмену впечатлениями.
Мама в нормальной семье знает, чем живет ее дочь, которая испытывает потребность с мамой поделиться. Если же девочка в 10 лет замыкается и ничего маме не рассказывает, ее нужно повести к специалисту, для начала — к психотерапевту, и узнать, не стоит ли за этим психическое расстройство«.
О желании нравиться как основном мотиве текста, написанного «жертвой педофила», говорит и психолог психологической лаборатории Ольга Дмитриева. «Вообще, я бы Екатерину жертвой не назвала. Разве что жертвой рекламы, моды, отношений. И только в последнюю очередь педофила. Воспользоваться ее желанием нравиться может каждый. Не обязательно это должен быть педофил. Если подробнее рассматривать ее текст, то тут явное противоречие. Она называет себя жертвой, но при этом считает это «оригинальным жизненным опытом», пишет о том, что педофилов было несколько но при этом из описания следует, что все они создавали относительно «устойчивые пары». То есть она состояла сначала в паре с одним, потом с другим. Абсолютно добровольно.
Вероятно, Екатерина воспитывалась без отца, или отец не играл особой роли в ее воспитании. И таким образом, в общении с взрослым мужчиной, она как раз восполняла то, что не смогла получить от папы.
Попасть в руки педофила очень страшно, как для ребенка, так для его родителей. К сожалению, мы не всегда можем увидеть в людях, которые окружают наших детей, педофилов. Они, как правило, имеют в глазах окружающих характеризуются положительно, вызывают доверие. К сожалению, в ходе своей деятельности я вынуждена работать с педофилами, насильниками, маньяками. Это страшно. Многие оправдывают себя и не видят за собой вину.
Как же не допустить проявления педофильных наклонностей в отношении своего ребенка? Говорите о том, что не нужно общаться с взрослыми мужчинами, рассказывайте о существовании «плохих дядь».
Таким образом, специалисты считают, что советы, основанные на сомнительном жизненном опыте и не подкрепленные научными знаниями, могут только навредить и создать неверное представление о педофилии. Доверительная атмосфера в семье — залог того, что ваш ребенок не станет жертвой психического отклонения.