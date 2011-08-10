Стройки на Широтной: «О’кей» и «Ашан»

Здесь приступили к изготовлению второй части крупного заказа от польской фирмы. На улице Широтной, на пустыре, недалеко от поселка Войновка, поляки еще в мае возвели металлический каркас будущего торгово-развлекательного комплекса «О’кей» площадью 120 тысяч квадратных метров. А теперь приступили к монтажу сэндвич-панелей - собирают центр, как конструктор, буквально на глазах. Поэтому и передышки у производителей пластиковых конструкций нет: для того чтобы «упаковать» все здание, необходимо 14 тысяч квадратных метров панелей.