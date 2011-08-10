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Стройки на Широтной: «О’кей» и «Ашан»

10 августа 2011, 17:23
Строительство торговых комплексов «О’кей» и «Ашан» в разных точках улицы Широтной продолжается. Строительная организация «Корпорация «Кольцо», которая занимается производством сэндвичпанелей, работает сейчас практически без выходных.

Строительство торговых комплексов «О’кей» и «Ашан» в разных точках улицы Широтной продолжается. Строительная организация «Корпорация «Кольцо», которая занимается производством сэндвичпанелей, работает сейчас практически без выходных.

Здесь приступили к изготовлению второй части крупного заказа от польской фирмы. На улице Широтной, на пустыре, недалеко от поселка Войновка, поляки еще в мае возвели металлический каркас будущего торгово-развлекательного комплекса «О’кей» площадью 120 тысяч квадратных метров. А теперь приступили к монтажу сэндвич-панелей - собирают центр, как конструктор, буквально на глазах. Поэтому и передышки у производителей пластиковых конструкций нет: для того чтобы «упаковать» все здание, необходимо 14 тысяч квадратных метров панелей.

Но работников корпорации это не пугает. Напротив, они уже подали заявку на участие в конкурсе на строительство еще одного торгового центра - «Ашан». Его каркас уже виден на перекрестке улиц Широтной и Мельникайте, сообщает «Тюменский курьер».

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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