Парковки в центре города строить невыгодно?

«Вот за забором должна быть построена семиэтажная парковка на 450 автомашин, но ее строят уже 12 лет, - рассказывает Геннадий Анатольевич, - Никто не покупает эти машиноместа. Спроса на них нет – жители хотят ставить машины бесплатно». И вроде бы плохого ничего в этом нет, однако строитель категорически не согласен с нормативом: на каждую квартиру – машиноместо. «Если будет так, мы будем жить не в городе, а в парковке», - уверен Воронко. С ним нельзя не согласиться, ведь, имея платную стоянку в 10 минутах ходьбы от дома, большинство из нас продолжает ставить машину во дворе.