Парковки в центре города строить невыгодно?

Парковки для автомобилей невыгодно строить в центре города – их никто не покупает. Все хотят ставить машины бесплатно и поближе к дому, к работе. Так считает директор ООО СК «Домострой» Геннадий Воронко.
Компания недавно закончила возведение жилого многоэтажного дома на улице Пролетарской. Парковочных мест для жителей дома здесь достаточно, считает директор компании, - для них предусмотрена придомовая территория.
«Вот за забором должна быть построена семиэтажная парковка на 450 автомашин, но ее строят уже 12 лет, - рассказывает Геннадий Анатольевич, - Никто не покупает эти машиноместа. Спроса на них нет – жители хотят ставить машины бесплатно». И вроде бы плохого ничего в этом нет, однако строитель категорически не согласен с нормативом: на каждую квартиру – машиноместо. «Если будет так, мы будем жить не в городе, а в парковке», - уверен Воронко. С ним нельзя не согласиться, ведь, имея платную стоянку в 10 минутах ходьбы от дома, большинство из нас продолжает ставить машину во дворе.
«Чтобы быстро двигаться по городу, нужно скоростное движение. У нас везде есть парковки, в связи с этим, на своей машине доехать куда-либо быстрее, а должно быть не так: людям должно быть удобнее и быстрее добираться до места общественным транспортом. Тогда на своих машинах ездить будет невыгодно», - считает директор стройкомпании.