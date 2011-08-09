Почти 50% бюджетников Тюмени улучшили свои жилищные условия

Такая информация прозвучала на заседании президиума областного правительства, которое провел 8 августа губернатор Владимир Якушев.
Напомним, что старт программе был дан в марте этого года.«На 5 августа реализованы 357 свидетельств на приобретение квартир, 43 из них - это договоры участия в долевом строительстве, сроком сдачи домов до конца текущего года», - доложил начальник Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов. По его словам, количество предложений на рынке жилья и стабильные цены на квартиры позволяют прогнозировать дальнейшую положительную динамику по данной программе, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Директор областного департамента образования и науки Ирина Лысакова уточнила, что за последние две недели сделки оформили еще тридцать четыре работника сферы образования. «Из 361 участника, только 11 человек пока не определились с подходящим вариантом», - добавила она. Отметим, что работники здравоохранения с 29 июля направили в ГУС 15 пакетов документов на предоставление субсидии.
Губернатор рекомендовал областному управлению строительства и профильным департаментам активизировать работу по составлению списков на 2012 год. Планируется, что в будущем году к реализации программы присоединятся работники культуры, других бюджетных сфер Тюмени, а также бюджетники города Тобольска. «К моменту принятия областного бюджета мы должны иметь готовые списки участников, чтобы оперативно начать работу», - подчеркнул Владимир Якушев. По мнению главы области, списки участников программы на 2012 год должны быть составлены уже в сентябре.
На заседании президиума областного правительства также рассмотрен вопрос об исполнении областного бюджета в первом полугодии 2011 года. Губернатор подписал около семидесяти постановлений и распоряжений, которые будут опубликованы в установленном порядке.