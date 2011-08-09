Почти 50% бюджетников Тюмени улучшили свои жилищные условия

Губернатор рекомендовал областному управлению строительства и профильным департаментам активизировать работу по составлению списков на 2012 год. Планируется, что в будущем году к реализации программы присоединятся работники культуры, других бюджетных сфер Тюмени, а также бюджетники города Тобольска. «К моменту принятия областного бюджета мы должны иметь готовые списки участников, чтобы оперативно начать работу», - подчеркнул Владимир Якушев. По мнению главы области, списки участников программы на 2012 год должны быть составлены уже в сентябре.