О госрегистрации земли – по телефону

В рамках мероприятия сотрудники управления разъяснят особенности оформления прав и совершения сделок с земельными участками. В ходе «прямой линии» можно будет также узнать о необходимом пакете документов для регистрации права собственности на земельные участки в порядке наследования, при заключении договоров аренды, купли-продажи, мены о возможности одновременной подачи документов на проведение государственной регистрации и кадастрового учета земельного участка.