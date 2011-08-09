О госрегистрации земли – по телефону

«Прямую» телефонную линию: «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на земельные участки» проведут для горожан специалисты Управления Росреестра 11 августа 2011 года.
В рамках мероприятия сотрудники управления разъяснят особенности оформления прав и совершения сделок с земельными участками. В ходе «прямой линии» можно будет также узнать о необходимом пакете документов для регистрации права собственности на земельные участки в порядке наследования, при заключении договоров аренды, купли-продажи, мены о возможности одновременной подачи документов на проведение государственной регистрации и кадастрового учета земельного участка.
Особое внимание будет уделено разъяснению норм Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ (Закона о «дачной амнистии», позволяющего в упрощенном порядке оформить в собственность земельные, садовые и дачные участки, предоставленные гражданам до 30 октября 2001 года) и Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», регламентирующих порядок регистрации прав на земельные участки.
«Прямая» телефонная линия состоится 11 августа 2011 года с 11.00 до 12.00 часов по телефону: (3452) 43-28-43, сообщает пресс-центр тюменского Росреестра.