Для детей-сирот, возможно, создадут жилфонд

В представленном в Госдуму законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривается создание нового вида специализированного жилищного фонда.
Жилье из этого фонда будет выделяться по срочному договору найма детям-сиротам, достигшим 18 лет. Это, считают в правительстве, позволит предотвратить незаконные сделки, сообщает «Интерфакс».
«По окончании срока действия договора найма (5 лет) жилое помещение из специализированного жилищного фонда будет переводиться в жилищный фонд социального найма», - уточняется в сообщении кабинета министров, размещенном на его сайте.
Законопроектом устанавливаются требования к жилым помещениям, предоставляемым детям-сиротам.