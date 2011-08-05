В приеме межевых планов может быть отказано

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (далее – Управление) напоминает заинтересованным лицам, что в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» с 1 января 2011 года кадастровую деятельность в отношении земельных участков (подготовку межевых планов, необходимых для проведения государственного кадастрового учета земельных участков) вправе осуществлять только кадастровые инженеры.
Межевые планы, подготовленные по договорам на выполнение кадастровых работ, заключенным до 1 января 2011 года организациями и частными предпринимателями, обладающими до этой даты правом выполнения кадастровых работ, могут быть представлены в орган кадастрового учета в целях осуществления государственного кадастрового учета только до 1 сентября 2011 года, сообщает пресс-центр управления.
Управление располагает информацией, что отдельные организации и частные предприниматели, специализирующиеся на выполнении кадастровых работ, продолжают до настоящего времени выдавать заказчикам кадастровых работ межевые планы, удостоверенные печатью таких организаций и частных предпринимателей. Отметим, что органы кадастрового учета вправе отказать в приеме межевых планов, подготовленных с нарушением требований законодательства, в том числе подготовленных и удостоверенных ненадлежащим лицом.
Таким образом, с 1 сентября 2011 года межевые планы для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет должны быть удостоверены подписью и печатью аттестованных кадастровых инженеров. На печати указывается фамилия, имя, отчество кадастрового инженера, его адрес (место его нахождения) и идентификационный номер его квалификационного аттестата.
В настоящее время в квалификационную комиссию Тюменской области поступило 394 заявления. По результатам сдачи квалификационных экзаменов успешно прошли испытания и получили квалификационный аттестат кадастрового инженера 255 претендента, 140 претендента экзамен не сдали.
Фото с сайта domakvartira.ru