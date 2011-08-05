В приеме межевых планов может быть отказано

Межевые планы, подготовленные по договорам на выполнение кадастровых работ, заключенным до 1 января 2011 года организациями и частными предпринимателями, обладающими до этой даты правом выполнения кадастровых работ, могут быть представлены в орган кадастрового учета в целях осуществления государственного кадастрового учета только до 1 сентября 2011 года, сообщает пресс-центр управления.