Строители выбирают рекламную площадку в Интернете

Все больше застройщиков выбирают рекламной площадкой Интернет. Эта территория имеет больший по сравнению с другими рекламоносителями объем – здесь можно представить максимальную информацию об объекте, а также наладить прямую связь с потенциальными покупателями недвижимости.
В рекламе строительные компании все чаще стали делать акцент на очевидные преимущества продукта: сроки сдачи, готовность квартир, указание на то, что квартиры продаются с отделкой, близость к метро (для тех регионов, где оно есть), передает restate.ru со ссылкой на РБК-daily. А лучшим маркетинговым ходом является добавление определенных опций к реализуемой недвижимости: несколько вариантов отделки или, например, 50-процентная скидка на покупку места в паркинге.
Эксперты также отмечают такой факт – наружная реклама и Интернет — лидеры в эффективности в премиальном сегменте, на каждый из этих источников приходится по 30—40% от общего количества звонков. Именно поэтому, в последнее время все больше строительных компаний уходит в интернет-продвижение, а реклама в печатных СМИ становится скорее имиджевой. При этом представители строительных компаний заявляют о том, что на рынке строящегося жилья важен диалог с покупателем, а его легче всего построить в Интернете.
«Актуальность Интернета, как рекламной площадки, на сегодняшний день, уже не вызывает сомнений. Здесь происходит интерактивный диалог, обсуждаются самые актуальные вопросы для покупателя, тем самым сокращается время ознакомления с продуктами компаний», - уверен директор по маркетингу и продажам девелоперской компании «МастЭко» Андрей Панасюк. Интернет-площадки – это, во-первых, возможность донести более подробную информацию до потенциальных покупателей. Во-вторых, отличная возможность получить обратную связь от них. И, в-третьих, это удобный инструмент для наблюдения, выявления актуальных тенденций, считает он.