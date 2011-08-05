Строители выбирают рекламную площадку в Интернете

Эксперты также отмечают такой факт – наружная реклама и Интернет — лидеры в эффективности в премиальном сегменте, на каждый из этих источников приходится по 30—40% от общего количества звонков. Именно поэтому, в последнее время все больше строительных компаний уходит в интернет-продвижение, а реклама в печатных СМИ становится скорее имиджевой. При этом представители строительных компаний заявляют о том, что на рынке строящегося жилья важен диалог с покупателем, а его легче всего построить в Интернете.