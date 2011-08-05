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Где быть парковкам и домам?

5 августа 2011, 13:57
Горожан приглашают на публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Мероприятие пройдет 12 августа 2011 года с 15 часов до 16.30 в малом зале Тюменской городской Думы (администрация города Тюмени, улица Первомайская, 20). Специалисты отрасли и горожане обсудят вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков. Среди обсуждаемых проектов территория объездной дороги в районе Широтной-Мельникайте, парковочные территории на ул. К.Зорь и другие объекты.

Информационные материалы размещены на официальном портале администрации города Тюмени, в департаменте градостроительной политики (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 326, а также в малом зале – кабинет 210).

Предложения и замечания принимаются до 12 августа в департаменте градостроительной политики (кабинет 326, режим работы: понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов).

С вопросами предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков можно ознакомиться здесь .

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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