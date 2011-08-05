Дайджест NashGorod.ru с 29 июля по 4 августа

Пропал без вести
29 июля безвестно исчез тюменец Альберт Рудой. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего.
Мнения пользователей:
«Огромное спасибо всем кто откликнулся, благодаря вам вера в Людей живет... Не пишите пожалуйста то чего не знаете точно...Я имею в виду информацию о том, что машину нашли в поселке Московский, это неверная информация . Рудая Елена, супруга пропавшего»
«ElenaR , мне очень жаль, что все так получилось. Терпения вам!!! Чтоб муж нашелся здоров и невредим. И детишки росли здоровые!!!!!! удачи...»
«Я понимаю родственников этого человека, т.к. у самой год назад с 8 на 9 июня сын пропал,
Не упадите в воображаемую глубину
Голландские художники Питер Вестеринг и Леон Кир создали на Цветном бульваре иллюзию — двухмерный пейзаж, который смотрится как объемное изображение. Чтобы в полной мере насладиться впечатлением трехмерности, нужно занять правильную позицию — встать в центр «смотрового» круга. Объемный водопад, окруженный скалами и европейскими домами, продержится на бульваре несколько месяцев, пока не сотрется акриловая краска, которой он нарисован.
Мнения пользователей:
«Здорово нарисовали! Молодцы»
«Еще надо помимо европейских фасадов попросить голландских художников нарисовать в „три-дэ“ европейский асфальт, подземные переходы и инженерные сети»
Мокрая «Фантазия огня»
Традиционный ежегодный фестиваль фейерверков прошел в Тюмени и в этом году. 29 июля на территории зоны отдыха Заречных микрорайонов запускали фейерверки 5 команд: из Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Черкесска и Тюмени. В конце фестиваля пиротехники объединили свои силы для того, чтобы сделать тюменцам неожиданный подарок. Под песню «Это ты, это я, это — Тюмень моя» ночное небо озарилось самым впечатляющим фейерверком.
Мнения пользователей:
«Было очень сыро и холодно. А так фейерверки были хороши, жаль, из-за погоды не дождались конца. Крайне не понравился этот глупый концерт, не в тему»
«Впечатления от фейерверка омрачили глобальный автомобильный коллапс, который творился после 22часов, пьянь, дождь, долгие речи ведущего. В прошлые пару лет было намного лучше, считаю»
Пересечь Республику пешеходам теперь проблематично
Переходить улицу Республики в районе строящегося подземного перехода теперь можно на двух светофорах — на пересечении с ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Мориса Тореза. На перекрестке с ул. Горького перехода теперь нет, здесь будет вестись строительство входов подземного пешеходного перехода.
Мнения пользователей:
«Это очень неудобно! Нужно обязательно восстановить хотя бы пешеходный переход на Горького. Народ вынужден лавировать между машин на Республике. Почему наши начальники не думают о пеших гражданах? Масса народа передвигается к Гудвину с опасностью для жизни»
«Может я чего-то не допер, но что они тогда делали все это время? Я, значит, наивно думал, что скоро по переходу ходить буду, а они его только рыть собираются? Поправьте, если неправ»
Стадион открыли звезды
Долгожданное открытие футбольного стадиона «Геолог» состоялось 31 июля. Первыми сыграть на новой футбольной арене пригласили команду «Артист», в составе которой выступают легенды российского футбола Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Юрий Ковтун. В состав местной команды вошли бывшие футболисты ФК «Тюмени». Матч завершился зрелищной ничьей со счетом — 2:2.
Мнения пользователей:
«Даст Бог и в премьер-лигу вернемся когда-нибудь — не из чистого альтруизма ж такое отгрохали!»
«Был на стадионе. Ни разу не болел за Тюмень, так как „спартаковец“ до мозга костей...ждал героев молодости...Титова, Ковтуна, Аленичева. Дождался, за что им огромное спасибо!!! Егор Ильич навсегда КАПИТАН!!!»