Дайджест NashGorod.ru с 29 июля по 4 августа

«Я понимаю родственников этого человека, т.к. у самой год назад с 8 на 9 июня сын пропал, 20-летний, и по настоящее время никто не знает, где он. Я вот только понять хочу, почему наша полиция, а в прошлом милиция, не всем сразу помогает, а только тем, у кого есть деньги. Но надо надеяться на лучшее. Надежда умирает последней...»