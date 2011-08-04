Сколько в России обманутых дольщиков

«В настоящее время в России насчитывается 828 проблемных объектов, нарушены права более 79 500 человек», — сообщил накануне заместитель министра Роман Панов на выездном заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в России. По его словам, проведена инвентаризация проблемных объектов и по ряду из них работа сдвинулась — почти 500 граждан вскоре получат квартиры в новых домах, пишут «Ведомости».