Сколько в России обманутых дольщиков

«В настоящее время в России насчитывается 828 проблемных объектов, нарушены права более 79 500 человек», — сообщил накануне заместитель министра Роман Панов на выездном заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в России. По его словам, проведена инвентаризация проблемных объектов и по ряду из них работа сдвинулась — почти 500 граждан вскоре получат квартиры в новых домах, пишут «Ведомости».
Тюменские власти активно решают проблемы дольщиков: подбираются подрядные организации, решаются вопросы с техприсоединением сетей, изготавливается необходимая документация. Как прокомментировали в пресс-службе Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области, в городах области практически нет коммерческих долгостроев, потому что строится там жилье в основном за бюджетные средства.
Дольщики – проблема активно развивающихся регионов. Там, где строительства практически не было, нет и сложной ситуации с участниками долевого строительства, чьи объекты по каким-то причинам не завершены.