Кино: Секс дружбе не помеха

Конечно, тема отношений без обязательств — не единственная в фильме. По верхам создатели «Секса по дружбе» проходят по проблемам отношений детей и родителей, борьбы со своей гордыней и страхами, показывают, как важно не зависеть от мнения окружающих. Так, по всем канонам голливудского кино Дилан сначала стесняется отца с болезнью Альцгеймера, который ходит без штанов, а потом в людном месте сам снимает их, выражая поддержку.