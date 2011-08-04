Кино: Секс дружбе не помеха

Говорят, что продажи журналов, у которых на обложке есть слово «секс», увеличиваются на десятки процентов. Видимо, такая же закономерность работает и с названиями фильмов — «Секс по дружбе», который появился в российском прокате в конце июля, яркий тому пример. И хотя мы понимаем, о чем на самом деле будет фильм, название «цепляет» и запоминается.
Традиционные романтические сюжеты — встретились, полюбили, прошли через препятствия, поженились — судя по всему, набили оскомину нынешним сценаристам романтических комедий. Поэтому он изворачиваются, как могут — а что если парень и девушка будут просто дружить и заниматься сексом без всей этой романтической мишуры. Хм, получится отличный конфликт внешних и скрытых желаний — принято.
Наращиваем мышцы на скелет сюжета — Дилан Харпер (Джастин Тимберлейк) из Лос-Анджелеса перебирается в Нью-Йорк (тоже конфликт — западного и восточного побережий Америки), чтобы стать бильд-редактором GQ. Переезд происходит не без участия хэдхантера Джейми (Мила Кунис), к которой лос-анджелесский парень проникается симпатией с первых минут. Но чтобы не «испортить» замечательные отношения, они договариваются — никакой влюбленности, а секс — это же спорт, как теннис.
Мила Кунис мила — взбалмошная, уверенная в себе, очаровательная, но амплитуда роли Джейми, в целом, невелика. Если бы не Кунис в «Черном лебеде», я бы ее не запомнила и не выделила. Что до Джастина — по-моему, его герой очень похож на сценическое амплуа певца — красавчик, талантлив, успешен, сексуален, поэтому в роль Тимберлейк вписался органично.
«Секс по дружбе» был бы пресной «жвачкой», которую с трудом можно выдержать полтора часа, если бы не разнокалиберный юмор, над которым дружно гогочут самые разные зрители. Герои вертят Ipad с приложением «Библия» и клянутся на нем, шутят насчет нетрадиционной ориентации Гарри Поттера, Дилан исполняет любимую песню подросткового периода, мать Джейми — экс-хиппи, которая весь фильм называет разных возможных отцов главной героини, сарказм гея-обозревателя спортивной рубрики — все это разряжает слегка затянутый сюжет.
Конечно, тема отношений без обязательств — не единственная в фильме. По верхам создатели «Секса по дружбе» проходят по проблемам отношений детей и родителей, борьбы со своей гордыней и страхами, показывают, как важно не зависеть от мнения окружающих. Так, по всем канонам голливудского кино Дилан сначала стесняется отца с болезнью Альцгеймера, который ходит без штанов, а потом в людном месте сам снимает их, выражая поддержку.
Глядя на счастливый финал, задумываешься, а, может, сценаристы, да и многие американские девушки, предлагают не самый плохой вариант развития отношений. Нужны ли традиционные поцелуи, объятья, свидания? Ведь главное — чтобы рядом с человеком было хорошо, тепло, легко — это настоящее, а все остальное — соус, который делает отношения вкуснее, богаче, но сам по себе блюдом не является.
Ирина Шарова