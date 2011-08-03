В поликлинику – на Московский тракт

Поликлиника № 5 на улице Московский тракт примет посетителей раньше запланированного срока – уже следующим летом. По плану объект должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2012 года.
Сегодня на стройке встречали журналистов руководитель «Дирекции строительства специальных объектов ГУС Тюменской области» Михаил Мезенцев и куратор проекта, представитель подрядной организации ООО «Газинвестпроект» Александр Победа.
Строительство поликлиники началось в 2006 году, во время кризиса объект был заморожен. Возобновилась стройка лишь в июле прошлого года и с тех пор идет ударными темпами. Уже сегодня коробка восьмиэтажного здания готова полностью. Рабочие завершают кровельные работы и установку окон, начинается внутренняя отделка. На площадке трудятся 128 человек.
Здание состоит из двух блоков с отдельными входами – детского и взрослого отделений, в каждом из которых будет по два лифта. Порядка 1000 человек в две смены смогут обслуживаться в поликлинике, отметил Михаил Мезенцев. В поликлинике будет работать подстанция скорой медицинской помощи и гараж на 12 машин.
Как и многие объекты, возводимые за счет бюджетных средств, эта поликлиника к моменту ввода в эксплуатацию будет укомплектована необходимым оборудованием. Обязательными будут и энергоэффективные мероприятия: оснащение приборами учета, датчиками движения и т.д., а дополнительно экономить ресурсы позволят стеклянные фрамуги практически в каждом кабинете – они позволят дневному свету проникать в коридорное помещение.
«Необходимость в поликлинике появилась давно. За последние годы район сильно расстроился и населился, и действующее здание медучреждения не справляется с работой», - отметил Александр Победа. «Эта поликлиника будет самой лучшей в Тюменской области», - заключил Михаил Мезенцев.