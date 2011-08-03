В поликлинику – на Московский тракт

Здание состоит из двух блоков с отдельными входами – детского и взрослого отделений, в каждом из которых будет по два лифта. Порядка 1000 человек в две смены смогут обслуживаться в поликлинике, отметил Михаил Мезенцев. В поликлинике будет работать подстанция скорой медицинской помощи и гараж на 12 машин.