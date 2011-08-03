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Тюменские риэлторы подключаются к единой базе объектов

3 августа 2011, 16:27
Уже 34 агентства недвижимости, входящие в состав НП «Объединение риэлторов Тюменской области» («ОРТ»), подключились к единой городской базе объектов недвижимости.

Уже 34 агентства недвижимости, входящие в состав НП «Объединение риэлторов Тюменской области» («ОРТ»), подключились к единой городской базе объектов недвижимости.

Помимо них к программе «I-REAL» подключились и 2 агентства, не входящих в «ОРТ». Также подали заявки на подключение еще 11 агентств, не входящих в состав Объединения. Они будут подключены к программе дистанционно по предоставлению необходимых документов в исполнительную дирекцию «ОРТ».

Напомним, 26 июля 2011 года агентства областного центра начали подключаться к программе «I-REAL» . Представитель разработчика программы ООО «ЭлБиз» г. Тольятти, приезжал в Тюмень, и в рамках конференции, посвященной внедрению единой городской базы, подключал к ней агентства города. Информацию о правилах пользования базой и о системе подключения можно почерпнуть на сайте «ОРТ».

Фото с сайта hombiz.ru

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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