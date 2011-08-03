Тюменские риэлторы подключаются к единой базе объектов

Помимо них к программе «I-REAL» подключились и 2 агентства, не входящих в «ОРТ». Также подали заявки на подключение еще 11 агентств, не входящих в состав Объединения. Они будут подключены к программе дистанционно по предоставлению необходимых документов в исполнительную дирекцию «ОРТ».