Тюменские риэлторы подключаются к единой базе объектов

Уже 34 агентства недвижимости, входящие в состав НП «Объединение риэлторов Тюменской области» («ОРТ»), подключились к единой городской базе объектов недвижимости.
Помимо них к программе «I-REAL» подключились и 2 агентства, не входящих в «ОРТ». Также подали заявки на подключение еще 11 агентств, не входящих в состав Объединения. Они будут подключены к программе дистанционно по предоставлению необходимых документов в исполнительную дирекцию «ОРТ».
Напомним, 26 июля 2011 года агентства областного центра начали подключаться к программе «I-REAL» . Представитель разработчика программы ООО «ЭлБиз» г. Тольятти, приезжал в Тюмень, и в рамках конференции, посвященной внедрению единой городской базы, подключал к ней агентства города. Информацию о правилах пользования базой и о системе подключения можно почерпнуть на сайте «ОРТ».
Фото с сайта hombiz.ru