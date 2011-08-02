Тюменская область – среди лидеров по вводу жилья

В I полугодии 2011г. индивидуальными застройщиками введено 78,7 тыс. жилых домов общей площадью 10,5 млн.кв.метров, что составило 97,2% к I полугодию 2010 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 50,8%; в Республике Алтай, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Новгородской и Тульской областях - от 80,3% до 97,5%, в Республике Тыва, Чеченской Республике, Камчатском крае - 100,0%.