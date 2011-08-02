Тюменская область – среди лидеров по вводу жилья

В этих субъектах РФ построено чуть больше половины введенной общей площади жилья в России.
По данным Росстата, в I полугодии 2011г. введено в эксплуатацию 243,2 тыс. квартир общей площадью 20,7 млн.кв.метров, что составило 96,3% к соответствующему периоду предыдущего года (в I полугодии 2010г. было введено 21,5 млн.кв.метров жилья, 99,4% к I полугодию 2009г.).
Что касается цифр, то в Московской области введено 9,0% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 7,9%, Республике Татарстан - 5,7%, Тюменской области - 4,6%, Санкт-Петербурге и Москве - по 4,2%, Ростовской области - 3,9%, Республике Башкортостан - 3,8%, Нижегородской области - 3,1%, Свердловской области - 2,3%, Кемеровской области - 2,0%.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в этих субъектах Российской Федерации, в I полугодии 2011г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I полугодием 2010г. в Московской области - на 26,2%, Санкт-Петербурге - на 12,9%, Краснодарском крае - на 9,5%, Свердловской области - на 3,5%, Тюменской области - на 1,8%.
В I полугодии 2011г. индивидуальными застройщиками введено 78,7 тыс. жилых домов общей площадью 10,5 млн.кв.метров, что составило 97,2% к I полугодию 2010 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 50,8%; в Республике Алтай, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Новгородской и Тульской областях - от 80,3% до 97,5%, в Республике Тыва, Чеченской Республике, Камчатском крае - 100,0%.