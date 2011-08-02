Семь тысяч молодых семей улучшили жилищные условия

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» продолжает действовать с 2006 года. За этот период жилищные условия улучшили 7 737 молодых семей Тюмнской области. И каждый год число участников программы растет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов.
В 2006 году число участников составляло 459 семей, в 2007 – 1442 семьи, в 2008 – 1493, в 2009 – 1567, в 2010 – 2073, в 2011 году уже улучшили условия 703 семьи.
В текущем году участниками программы признаны молодые семьи, включенные в 2006-2010 годах в резервные списки – 3 908 семей, уточнил чиновник. В основной список включены 3 851 семья, в резервный – 57. Объем средств, предусмотренных в областном и местных бюджетах для предоставления субсидий в рамках подпрограммы, составил 2 млрд. 471,070 млн. рублей. Из федерального бюджета – 295,229 млн.рублей.
На 1 июля 2011 года порядка 700 молодых семей получили соцвыплаты на общую сумму 576,776 млн.рублей.
Дополнительно за счет облбюджета молодым семьям предоставляется соцвыплаты в размере 5% от расчетной стоимости жилья при рождении ребенка. Такие выплаты в текущем году получила 91 семья (общая сумма 8,2 млн. рублей). Также молодые семьи имеют право на займ из средств Областного фонда развития жилищного строительства, предоставляемый на 10 лет под 1%. На эти цели в 2011 году предусмотрено порядка 450 млн.рублей. Семьям уже предоставлено 194 займа на общую сумму 98 млн.рублей.