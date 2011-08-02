Семь тысяч молодых семей улучшили жилищные условия

Дополнительно за счет облбюджета молодым семьям предоставляется соцвыплаты в размере 5% от расчетной стоимости жилья при рождении ребенка. Такие выплаты в текущем году получила 91 семья (общая сумма 8,2 млн. рублей). Также молодые семьи имеют право на займ из средств Областного фонда развития жилищного строительства, предоставляемый на 10 лет под 1%. На эти цели в 2011 году предусмотрено порядка 450 млн.рублей. Семьям уже предоставлено 194 займа на общую сумму 98 млн.рублей.