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Получив землю, многодетная семья останется в очереди на жилье

2 августа 2011, 10:08
Минэкономразвития России дало положительное заключение на проект поправок в Жилищный кодекс, предусматривающих сохранение права многодетной семьи, получившей от властей земельный участок под строительство дома, оставаться в очереди на получение квартиры.

Минэкономразвития России дало положительное заключение на подготовленный Минрегионом проект поправок в Жилищный кодекс, предусматривающих сохранение права многодетной семьи, получившей от властей земельный участок под строительство дома, оставаться в очереди на получение квартиры.

Законопроектом предлагается внесение изменения в п. 5 ч. 1 ст. 56 Жилищного кодекса, предусматривающего невозможность снятия граждан, имеющих трех и более детей, с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае предоставления им земельного участка для строительства жилого дома, сообщает БН.ру со ссылкой на РИА «Новости».

По итогам рассмотрения законопроекта Минэкономразвития направило в адрес Минрегиона проект положительного заключения на законопроект.

Фото с сайта phototimes.ru

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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