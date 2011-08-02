Получив землю, многодетная семья останется в очереди на жилье

Законопроектом предлагается внесение изменения в п. 5 ч. 1 ст. 56 Жилищного кодекса, предусматривающего невозможность снятия граждан, имеющих трех и более детей, с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае предоставления им земельного участка для строительства жилого дома, сообщает БН.ру со ссылкой на РИА «Новости».