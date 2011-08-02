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Малоэтажного жилья становится все больше

2 августа 2011, 17:23
Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Тюменской области значительно выросла. За последние четыре года ввод ИЖС увеличился с 15% до 45%.

Такие данные привел сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов.

Он отметил, что в текущем году планируется к вводу 1 млн. 75 квадратных метров жилья. При этом 702 тысячи квадратных метров уже введено.

Стимулом для строительства жилья сегодня являются программы, направленные на обеспечение жильем различных категорий населения, а также мероприятия по обеспечению площадок инженерной инфраструктурой. На сегодня порядка 150 площадок по всем муниципальным образованиям, на эти цели выделено около 400 млн.рублей, средства также запланированы и на следующий год.

Как отметил начальник ГУС и ЖКХ Тюменской области, увеличение доли ИЖС связано с развитием инженерно подготовленных площадок. Работа проходит планомерно и именно там, где она приведет к вводу жилых «квадратов». В первую очередь проводится электричество и строится дорога, чтобы начать строительство, газ и другие удобства, применимые к определенному населенному пункту, проводятся по окончании строительства.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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