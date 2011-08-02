Малоэтажного жилья становится все больше

Стимулом для строительства жилья сегодня являются программы, направленные на обеспечение жильем различных категорий населения, а также мероприятия по обеспечению площадок инженерной инфраструктурой. На сегодня порядка 150 площадок по всем муниципальным образованиям, на эти цели выделено около 400 млн.рублей, средства также запланированы и на следующий год.