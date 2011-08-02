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Гаражи и погреба – под снос

2 августа 2011, 17:48
Выявленные незаконные металлические гаражи и подземные погреба по адресам: ул. 50 лет Октября, 30, ул. Холодильная, 54, 56, и ул. Ватутина, 30, необходимо демонтировать до 11 августа 2011 года.

В соответствии с требованиями пункта «б» части 5 статьи 13 Правил благоустройства города Тюмени, утвержденных решением Тюменской Городской Думы от 26.06.2008 г. № 81, запрещается самовольно размещать временные постройки на территории города Тюмени. Согласно статье 4.2. Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 г. № 55 установлена ответственность за нарушение правил благоустройства в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

По всем вопросам обращаться в МУ «Служба заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Центрального административного округа» (г. Тюмень, ул. Ленина, 69-а, каб. 9, телефон 46-91-21).

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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