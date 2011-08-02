Гаражи и погреба – под снос

В соответствии с требованиями пункта «б» части 5 статьи 13 Правил благоустройства города Тюмени, утвержденных решением Тюменской Городской Думы от 26.06.2008 г. № 81, запрещается самовольно размещать временные постройки на территории города Тюмени. Согласно статье 4.2. Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 г. № 55 установлена ответственность за нарушение правил благоустройства в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.