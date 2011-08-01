Жители «Даудели» объединяются в ассоциацию

Как рассказал один из кураторов проекта «Даудель» Игорь Михайлов, создание ассоциации необходимо в целях принятия единообразных решений всеми советами многоквартирных домов ЖК «Даудель» (в ЖК «Даудель» таких советов три, по одному на каждый дом). Ассоциация станет органом, решения которого обязательны для всех домовых советов, т.е. принятие решения в рамках одного дома в разрез с общим мнением большинства членов советов многоквартирных домов стало невозможным. Это значит, что решения будут приниматься в интересах всего жилого комплекса, а не каждого дома в отдельности, поскольку дома имеют общую инфраструктуру – спортивные и детские игровые площадки, площадку для выгула собак, рекламные конструкции и т.п.