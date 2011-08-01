Жители «Даудели» объединяются в ассоциацию

В клубном жилом комплексе «Даудель» создано общественное объединение «Орган общественной самодеятельности ассоциация советов многоквартирных домов жилого комплекса «Даудель». Такое решение было принято недавно на общем собрании жителей комплекса.
Как рассказал один из кураторов проекта «Даудель» Игорь Михайлов, создание ассоциации необходимо в целях принятия единообразных решений всеми советами многоквартирных домов ЖК «Даудель» (в ЖК «Даудель» таких советов три, по одному на каждый дом). Ассоциация станет органом, решения которого обязательны для всех домовых советов, т.е. принятие решения в рамках одного дома в разрез с общим мнением большинства членов советов многоквартирных домов стало невозможным. Это значит, что решения будут приниматься в интересах всего жилого комплекса, а не каждого дома в отдельности, поскольку дома имеют общую инфраструктуру – спортивные и детские игровые площадки, площадку для выгула собак, рекламные конструкции и т.п.
Напомним, что в начале июня этого года были внесены изменения в Жилищный Кодекс в части управления многоквартирными домами. Данные изменения упорядочивают и вводят новый порядок взаимоотношений владельцев помещений с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
«Все то, что мы сделали в «Даудели» три года назад, государство сейчас тиражирует на всех. Советы многоквартирных домов, возможность прямых договоров собственников с ресурсоснабжающими организациями – у нас все это давно внедрено и успешно работает», - подчеркнул Игорь Михайлов.