ТОП-100 лучших ТРЦ России: 6 объектов Тюмени

«До кризиса в Тюмени были выведены на рынок несколько качественных объектов, и в целом в части торговой недвижимости город выглядит очень достойно на фоне даже городов-милионников. Тем не менее, еще достаточно свободных ниш, и девелоперам есть куда развиваться. Например, нет ни одного торгового центра-стотысячника. При общей высокой покупательской способности жителей Тюмени, в среднесрочной перспективе город будет интересен и ритейлерам, и профессиональным девелоперам», - считает председатель комитета по торговой недвижимости ГУД, управляющий партнер компании LCMC Дмитрий Золин.