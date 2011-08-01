ТОП-100 лучших ТРЦ России: 6 объектов Тюмени

В число претендентов на место в рейтинге «ТОП-100 лучших торговых центров России» вошли 6 объектов Тюмени.
Решением экспертной комиссии Гильдии управляющих и девелоперов (ГУД) за место в перечне лучших торговых объектов России от Тюмени будут бороться: ТРЦ «Премьер», ТЦ «Зелёный Берег», ТРЦ «ГУДВИН», ТРЦ «Колумб», ТЦ «Южный» и ТК «Новый Магнат».
Рейтинг будет представлен в рамках V Международного инвестиционного форума PROEstate, который состоится с 7 по 9 сентября в Санкт-Петербурге. Проект реализуется экспертами Гильдии управляющих и девелоперов.
«До кризиса в Тюмени были выведены на рынок несколько качественных объектов, и в целом в части торговой недвижимости город выглядит очень достойно на фоне даже городов-милионников. Тем не менее, еще достаточно свободных ниш, и девелоперам есть куда развиваться. Например, нет ни одного торгового центра-стотысячника. При общей высокой покупательской способности жителей Тюмени, в среднесрочной перспективе город будет интересен и ритейлерам, и профессиональным девелоперам», - считает председатель комитета по торговой недвижимости ГУД, управляющий партнер компании LCMC Дмитрий Золин.
В рамках реализации проекта экспертная комиссия Гильдии управляющих и девелоперов в общей сложности оценит более 300 объектов торговой недвижимости крупнейших городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград и другие. В настоящий момент уже утверждены объекты Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Ярославля и Тюмени.
Экспертами рассматриваются только действующие качественные торговые центры площадью от 5 тысяч квадратных метров. Критерии оценки разработаны специалистами Гильдии управляющих и девелоперов и насчитывают более 30 параметров, влияющих как в целом на качество самого объекта, так и на комфортность работы и пребывания в торговом центре.