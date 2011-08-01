Промежуточные итоги реализации программ развития жилищного строительства будут подведены в сентябре

«Мы уверены, что форум PROEstate станет эффективной площадкой не только для девелоперов и игроков инвестиционного рынка, но и для субъектов РФ, использующих ее для обмена опытом и координации региональных программ с федеральным центром», - сообщил председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей Чичканов.