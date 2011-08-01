nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Промежуточные итоги реализации программ развития жилищного строительства будут подведены в сентябре

1 августа 2011, 09:41
Порядка 39 регионов России подтвердили свое участие в совещании Министерства регионального развития РФ, посвященном подведению промежуточных итогов реализации региональных программ развития жилищного строительства.

Мероприятие состоится 7 сентября 2011 года на площадке Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate.

«Мы уверены, что форум PROEstate станет эффективной площадкой не только для девелоперов и игроков инвестиционного рынка, но и для субъектов РФ, использующих ее для обмена опытом и координации региональных программ с федеральным центром», - сообщил председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей Чичканов.

В рамках совещания представители Министерства регионального развития, региональных администраций и предприятий строительного комплекса обсудят новые подходы в решении проблемных вопросов в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительства для успешной реализации Федеральной целевой программы «Жилище» в 2011-2015 годах. В частности, на совещании будут затронуты вопросы новых форм государственно-частного партнерства в сфере жилищного строительства, инструменты стимулирования спроса на рынке и повышения доступности приобретения жилья, проблемы обеспечения участков инженерной инфраструктурой.

В первый день, на площадке PROEstate будут также подведены итоги Общероссийского конкурса проектов комплексного освоения территорий, реализуемых в рамках региональных программ развития жилищного строительства.

Кроме того, представители субъектов РФ в рамках деловой программы форума проведут презентации инвестиционных возможностей региона, примут активное участие в пленарных заседаниях и дискуссиях.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25