Промежуточные итоги реализации программ развития жилищного строительства будут подведены в сентябре

Мероприятие состоится 7 сентября 2011 года на площадке Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate.
«Мы уверены, что форум PROEstate станет эффективной площадкой не только для девелоперов и игроков инвестиционного рынка, но и для субъектов РФ, использующих ее для обмена опытом и координации региональных программ с федеральным центром», - сообщил председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей Чичканов.
В рамках совещания представители Министерства регионального развития, региональных администраций и предприятий строительного комплекса обсудят новые подходы в решении проблемных вопросов в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительства для успешной реализации Федеральной целевой программы «Жилище» в 2011-2015 годах. В частности, на совещании будут затронуты вопросы новых форм государственно-частного партнерства в сфере жилищного строительства, инструменты стимулирования спроса на рынке и повышения доступности приобретения жилья, проблемы обеспечения участков инженерной инфраструктурой.
В первый день, на площадке PROEstate будут также подведены итоги Общероссийского конкурса проектов комплексного освоения территорий, реализуемых в рамках региональных программ развития жилищного строительства.
Кроме того, представители субъектов РФ в рамках деловой программы форума проведут презентации инвестиционных возможностей региона, примут активное участие в пленарных заседаниях и дискуссиях.