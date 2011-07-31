К 2020 году 80% строящегося жилья в России составят «малоэтажки»

«Наш союз за развитие «малоэтажки», но доходных домов нужно строить много, а в случае с малоэтажным жильем к каждому из этих домов придется заниматься межеванием территорий, то есть подводить к каждому дому тепло и энергосети и строить подъездные дороги к домам. Представляете, в каких объемах это все придется строить? Это невыгодно, а стоимость аренды такого доходного дома увеличивается в 5-10 раз», - указал он.