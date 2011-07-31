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К 2020 году 80% строящегося жилья в России составят «малоэтажки»

31 июля 2011, 21:54
С 2015 по 2020 год доля малоэтажного жилья вырастет до 80% от общего объема строящегося жилья в России.

Об этом в пятницу заявил помощник президента Российского союза строителей (РСС), вице-президент НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» Константин Кижель.

По словам Кижеля, одним из активных центров строительства малоэтажного жилья в ближайшие годы должны стать присоединяемые к Москве территории Подмосковья к юго-западу от города, сообщает NEWSru.com со ссылкой на РИА «Новости».

При этом он добавил, что малоэтажное строительство по сравнению с многоэтажным строительством слишком дорого и обременительно, поэтому не подходит для развития системы доходных домов в России.

«Наш союз за развитие «малоэтажки», но доходных домов нужно строить много, а в случае с малоэтажным жильем к каждому из этих домов придется заниматься межеванием территорий, то есть подводить к каждому дому тепло и энергосети и строить подъездные дороги к домам. Представляете, в каких объемах это все придется строить? Это невыгодно, а стоимость аренды такого доходного дома увеличивается в 5-10 раз», - указал он.

«В случае с малоэтажным строительством я сомневаюсь, что кто-то будет жить в таком доходном коттедже и платить 50-80 тысяч рублей в месяц. Это абсурдно», - отметил Кижель. По его мнению, доходные дома - это высотное домостроение, которое в случае с Москвой должно реализовываться на окраинах города или за пределами МКАД.

Напомним, в середине июля премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития малоэтажного строительства заявил, что в планах государства довести к 2015 году долю «малоэтажки» в общем объеме возводимого жилья до 60%, что в реальном выражении означает примерно 54 миллиона квадратных метров в год. Для этого российские власти в ближайшие пять лет планируют выделить около 25 миллиардов рублей из федерального бюджета на стимулирование программ жилищного строительства в регионах.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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