На улучшение жилья молодым семьям выделено почти 5 млрд. рублей

«Эта социальная выплата предоставляется в размере не менее 30% от стоимости жилья для тех, кто не имеет детей, и 35% для молодых семей, которые имеют одного и более детей», — уточнил вице-премьер. По его словам, эти федеральные средства будут переведены в регионы. Жуков пояснил, что 4,7 миллиарда рублей распределяются по конкурсу между регионами по разработанным ими программам в дополнение к 11 миллиардам рублей, о которых было заявлено ранее.