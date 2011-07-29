На улучшение жилья молодым семьям выделено почти 5 млрд. рублей

«4,7 миллиарда мы выделяем в этом году, в 2011 году, на субсидии молодым семьям на цели приобретения жилья», — подчеркнул Путин, сообщает ИА «Росбалт».
Вице-премьер Александр Жуков рассказал, что этой поддержкой, согласно планам, воспользуются около 30 тысяч молодых семей. «Этой программой предусмотрено предоставление молодым семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или на строительство жилья», — рассказал Жуков. И пояснил, что за счет субсидий молодые семьи смогут оплатить проценты по ипотеке или первый взнос на приобретение или строительства жилья.
«Эта социальная выплата предоставляется в размере не менее 30% от стоимости жилья для тех, кто не имеет детей, и 35% для молодых семей, которые имеют одного и более детей», — уточнил вице-премьер. По его словам, эти федеральные средства будут переведены в регионы. Жуков пояснил, что 4,7 миллиарда рублей распределяются по конкурсу между регионами по разработанным ими программам в дополнение к 11 миллиардам рублей, о которых было заявлено ранее.
Кроме того, Путин сообщил, что в 2011 году из федерального бюджета на приобретение жилья для детей-сирот выделено 6,2 млрд. рублей в виде субсидий регионам, что в 5,6 раз больше, чем в 2010 году.