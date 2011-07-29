Дайджест Nashgorod.ru c 22 по 28 июля

Такое шоу пропустить нельзя!
Лазерное шоу увидят тюменцы в День города. Пропускать такое событие нельзя, ведь лазерное шоу пройдет в нашем городе впервые. Игру лучей в ночном небе на высоте 3 тысячи метров обеспечат двенадцать лазерных установок. Зрелищность и некая театральность возникнет благодаря дымовой завесе. Все будет происходить в унисон с красивой музыкой. Представление начнется 30 июля в 23.30 на набережной Туры у моста Влюбленных.
Мнение пользователей:
«Должно быть очень красиво!!!!»
«давка в любом случае будет... тоже хочу посмотреть! что-то новенькое! главное , чтобы не 3 секунды))) а то туда добраться только час»
«Пошел бронировать место на набережной»
Карнавал будет, дороги перекроют
Во время празднования Дня города в Тюмени будет временно прекращено движение транспорта на некоторых улицах. Так, 29 июля с 21.30 до 1.30 на время проведения фестиваля фейерверков «Фантазия огня» будет перекрыта улица Щербакова. 30 июля движение транспорта ограничат в центре города на время проведения уличного карнавала и концертной программы.
Мнение пользователей:
«ИМХО. ещё бы Ямскую, хотя б от Полевой до Строительного Университета, а на Луначарского, на этом отрезке сделали б временное двухстороннее движение, а то после фейерверков народ опять будет друг друга на тротуарах давить именно на этом участке Ямской»
Не приняли в «домочадцы»
Кастинг на телепрограмму «Дом-2» прошел в Тюмени 23 июля. Корреспондент NashGorod.ru побывал в шкуре претендента, изъявив желание стать очередной звездой скандальной программы. Виталий Беспалов в своем материале рассказал о людях, приходящих на кастинг, и критериях отбора на шоу. Наблюдения корреспондента оказались интересны тюменцам, репортаж набрал почти 4 тысячи просмотров за неполную неделю.
Мнение пользователей:
«Туда бы взяли скандального и бестолкового пустозвона. Видимо, Виталий не такой»
«прикольно описали, спасибо. Интересно же, как проходят кастинги, даже пусть и на дом2. Ждите звонка и пакуйте чемоданы!»
«Все ненавидят и хают „Дом-2“, но в общих чертах, почему-то, имеют хорошее представление о том, что происходит в программе»
Карты, деньги, «Пирамида»
Подпольное казино обнаружили сотрудники правоохранительных органов в тюменском развлекательном клубе «Пирамида». В игорном заведении изъяты покерные столы, фишки, рулетка, игральные карты. Кроме того, сотрудники полиции в областном центре пресекли незаконную деятельность еще трех заведений.
Мнение пользователей:
«была в пирамиде, в покер там играли, но вот рулетку не видела, было тихое приятное место, да в принципе. они лишь организовывали место и девочку (на раздаче) для желающих играть, есть люди, которым нравиться так проводить время, чего до них докопались»
«Я „За“ прикрытие таких заведений. Есть такая болезнь „лудомания“... Люди отдают последнее...квартиры, машины....лишь бы поиграть...»
Вера и Любовь вышли из моды
О моде на имена для новорожденных рассказала начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лидия Смирнова. В 2011 году в топ-5 мужских имен вошли Кирилл, Александр, Дмитрий, Артем и Иван. Девочек чаще всего называют Анастасиями, Полинами и Аннами. Также жители региона достаточно часто называют детей Никитами и Егорами, Дарьями и Софьями. Некоторые имена, которые раньше были популярными, сейчас ушли на второй план. Так, мальчиков все реже называют Богданами, Архипами, Демьянами, Павлами и Георгиями. Среди женских имен из моды вышли Вера, Галина, Валентина и Любовь.
Мнение пользователей:
«А когда меня назвали Артемом, оно было нифига не популярное :) И то Артемий :)»
«реально у нас у половины знакомых девочки новорожденные — Насти..и у нас тоже»
«какие у нас родители не креативные совсем»