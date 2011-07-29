Дайджест Nashgorod.ru c 22 по 28 июля

О моде на имена для новорожденных рассказала начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лидия Смирнова. В 2011 году в топ-5 мужских имен вошли Кирилл, Александр, Дмитрий, Артем и Иван. Девочек чаще всего называют Анастасиями, Полинами и Аннами. Также жители региона достаточно часто называют детей Никитами и Егорами, Дарьями и Софьями. Некоторые имена, которые раньше были популярными, сейчас ушли на второй план. Так, мальчиков все реже называют Богданами, Архипами, Демьянами, Павлами и Георгиями. Среди женских имен из моды вышли Вера, Галина, Валентина и Любовь.