Вложения в коммерческую недвижимость превысили показатель прошлого года

Об этом следует из материалов международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
В первом квартале 2011 года объем инвестиций составил $1,87 миллиарда, во втором квартале уже около $2,3 (рост 27%). Таким образом, общий объем сделок за первое полугодие составил $4,13 миллиарда, превысив общий объем 2010 года ($3,99 миллиарда) уже по результатам полугодия, отмечают аналитики.
Кроме того, консультанты обращают внимание на то, что впервые с 2007 года инвестиции в торговую недвижимость вышли на первое место (36,5% в общем объеме инвестиций). 26,5% инвестиций пришлось на офисный сегмент, 20% и 17% - на гостиничные и складские объекты соответственно, пишет Арендатор.ру.