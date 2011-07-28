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Вложения в коммерческую недвижимость превысили показатель прошлого года

28 июля 2011, 09:23
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам первого полугодия 2011 года превысил аналогичный показатель прошлого года на 3,5%.

Об этом следует из материалов международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

В первом квартале 2011 года объем инвестиций составил $1,87 миллиарда, во втором квартале уже около $2,3 (рост 27%). Таким образом, общий объем сделок за первое полугодие составил $4,13 миллиарда, превысив общий объем 2010 года ($3,99 миллиарда) уже по результатам полугодия, отмечают аналитики.

Кроме того, консультанты обращают внимание на то, что впервые с 2007 года инвестиции в торговую недвижимость вышли на первое место (36,5% в общем объеме инвестиций). 26,5% инвестиций пришлось на офисный сегмент, 20% и 17% - на гостиничные и складские объекты соответственно, пишет Арендатор.ру.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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