Вложения в коммерческую недвижимость превысили показатель прошлого года

Кроме того, консультанты обращают внимание на то, что впервые с 2007 года инвестиции в торговую недвижимость вышли на первое место (36,5% в общем объеме инвестиций). 26,5% инвестиций пришлось на офисный сегмент, 20% и 17% - на гостиничные и складские объекты соответственно, пишет Арендатор.ру.