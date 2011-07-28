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Ильдар Хусаинов: «ОРТ» потеряло суверенитет

28 июля 2011, 11:05
НП «Объединение риэлторов Тюменской области» потеряло суверенитет, считает директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

НП «Объединение риэлторов Тюменской области» потеряло суверенитет, считает директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

После презентации тюменским риэлторам единой базы данных, которая прошла накануне, он отметил, что такая база – определенный успех для «ОРТ», но ее качество оставляет желать лучшего.

«Обидно за других риэлторов, поскольку «Этажи» и «Адвекс» работают на продвинутых CRM, которые в разы лучше, - сообщил он. - В последние месяцы к нам довольно массово стали переходить риэлторы из других компаний. Люди видят, к чему приводит современный подход в работе. Уверен, лучше много работать, но, чтобы быть независимым, работать на своих системах. Вчера «ОРТ» потеряло суверенитет. Вместе с ним суверенитет потерян у всех тех, кто перейдет только на эту базу данных и перестанет вести базу данных на своих системах. А когда теряется суверенитет, через какое-то время приходит дядя и говорит что, как и кому делать».

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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