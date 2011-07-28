Ильдар Хусаинов: «ОРТ» потеряло суверенитет

«Обидно за других риэлторов, поскольку «Этажи» и «Адвекс» работают на продвинутых CRM, которые в разы лучше, - сообщил он. - В последние месяцы к нам довольно массово стали переходить риэлторы из других компаний. Люди видят, к чему приводит современный подход в работе. Уверен, лучше много работать, но, чтобы быть независимым, работать на своих системах. Вчера «ОРТ» потеряло суверенитет. Вместе с ним суверенитет потерян у всех тех, кто перейдет только на эту базу данных и перестанет вести базу данных на своих системах. А когда теряется суверенитет, через какое-то время приходит дядя и говорит что, как и кому делать».