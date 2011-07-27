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Все объявления риэлторов – в единую базу

27 июля 2011, 17:48
Риэлторы Тюмени подключаются к единой базе данных. Этот продукт, по мнению президента НП «Объединение риэлторов Тюменской области» («ОРТ») Ольги Базаевой, решит ряд трудностей при работе и увеличит ее эффективность.

Риэлторы Тюмени подключаются к единой базе данных. Этот продукт, по мнению президента НП «Объединение риэлторов Тюменской области» («ОРТ») Ольги Базаевой, решит ряд трудностей при работе и увеличит ее эффективность.

Сегодня в рамках конференции ряду тюменских риэлторов представили новую программу, призванную улучшить и облегчить работы специалистов отрасли. База представляет собой единую площадку для обмена информацией об объектах недвижимости Тюмени. Система позволяет структурировать предложения по цене, по дате поступления на сайт и по другим параметрам. Объявления будут транслироваться на сайте разработчика, а также на ведущих порталах, таких как yandex.ru, mail.ru и т.д.

По отзывам тюменских риэлторов, которые тестировали программу последние два года, база удобна, и пользоваться ею легко. При этом, как отметил Александр Плутт, директор компании «Волга Инфо» - разработчика программы, в базе довольно много «мусора». Проблема здесь не в системе, а в работе агентов – они сами не актуализируют свои объявления и не удаляют отработанные варианты. Нерадивых риэлторов наказывали и рублем, и отлучением от базы, но результатов это приносит немного.

Подключение е системе бесплатное. В дальнейшем придется лишь оплачивать абонентскую плату – тысячу рублей для членов «Объединения Риэлторов Тюменской области» и две тысячи – для други агентств недвижимости Тюмени.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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