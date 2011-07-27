Все объявления риэлторов – в единую базу

По отзывам тюменских риэлторов, которые тестировали программу последние два года, база удобна, и пользоваться ею легко. При этом, как отметил Александр Плутт, директор компании «Волга Инфо» - разработчика программы, в базе довольно много «мусора». Проблема здесь не в системе, а в работе агентов – они сами не актуализируют свои объявления и не удаляют отработанные варианты. Нерадивых риэлторов наказывали и рублем, и отлучением от базы, но результатов это приносит немного.