Налог на недвижимость может быть введен в 2013 году в ряде регионов

Напомним, президент Дмитрий Медведев в бюджетном послании призвал уже в 2012 году начать взимать местный налог на недвижимость в тех регионах, где будет завершена кадастровая оценка объектов капстроительства. Всю подготовительную работу по введению налога на недвижимость, который заменит плату за землю и имущество, планируется завершить к концу 2012 года, чтобы начать взимать налог с 2013 года. При этом Минэкономразвития сообщало ранее, что налог может быть введен раньше 2013 года, и не исключало возможности, что он появится уже в следующем году в 12 пилотных регионах. Вместе с тем вице-премьер, глава Минфина РФ Алексей Кудрин заявлял, что налог на недвижимость по ее рыночной стоимости может быть введен лишь в 2013-2014 годах.