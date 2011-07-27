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Налог на недвижимость может быть введен в 2013 году в ряде регионов

27 июля 2011, 13:05
С 2013 года в ряде регионов России может начать действовать единый налог на недвижимость, считает статс-секретарь - замминистра финансов Сергей Шаталов.

«Министерство экономики по поручению правительства должно завершить эту работу в 2012 году. Если это все будет так, то с 2013 года можно стартовать. Я не думаю, что с 2013 года можно будет ввести этот налог по всей стране. Если это удастся сделать в пилотных регионах - четырех, пяти, шести, - то это будет совсем неплохо», - сказал Шаталов во вторник в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает NEWSru.com.

Напомним, президент Дмитрий Медведев в бюджетном послании призвал уже в 2012 году начать взимать местный налог на недвижимость в тех регионах, где будет завершена кадастровая оценка объектов капстроительства. Всю подготовительную работу по введению налога на недвижимость, который заменит плату за землю и имущество, планируется завершить к концу 2012 года, чтобы начать взимать налог с 2013 года. При этом Минэкономразвития сообщало ранее, что налог может быть введен раньше 2013 года, и не исключало возможности, что он появится уже в следующем году в 12 пилотных регионах. Вместе с тем вице-премьер, глава Минфина РФ Алексей Кудрин заявлял, что налог на недвижимость по ее рыночной стоимости может быть введен лишь в 2013-2014 годах.

Как передает РИА «Новости», замминистра напомнил, что Минэкономразвития с подведомственными ему службами опробовало проект в 12 пилотных регионах. «Некоторые регионы еще не в полной мере приближаются к тому, чтобы быть готовыми к введению этого налога», - подчеркнул он.

Шаталов считает, что нельзя определить рыночную стоимость каждого объекта недвижимости в масштабах всех страны. «Соответственно должны быть какие-то упрощенные методики, которые ориентируются на рыночную стоимость, но естественно дают ее приблизительную оценку», - отметил он. Кроме того, по его мнению, должна быть система апелляции со стороны граждан в том случае, если они не согласны с такой оценкой.

Шаталов напомнил, что сегодня платятся два налога - земельный и налог на имущество физлиц. Переходя на новую систему, Минфин не ставит перед собой задачи увеличить сборы по налогу на недвижимость в обозримой перспективе.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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