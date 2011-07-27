Фонд РЖС нашел способ снизить себестоимость строительства на 35%

Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, предусматривающий передачу жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) участков земли, находящихся в собственности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонда РЖС), без оплаты и без конкурса.
Закон направлен на создание условий для обеспечения жильем работников федеральных госорганов, государственных академий наук, в том числе молодых ученых, работников государственных научных центров, федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных государственных учреждений и иных отдельных категорий граждан, которые не относятся к категории малоимущих, но при этом уровень доходов которых не позволяет им приобретать жилье по рыночным ценам, комментируют в Фонде РЖС.
Первыми воспользоваться данным законом смогут молодые ученые — пилотный проект по передаче 153 га земли для строительства нового Академгородка для молодых ученых в пос. Каинская Заимка под Новосибирском уже реализуется, пишут «Ведомости». Здесь планируется строительство жилья кооперативом молодых ученых Сибирского отделения РАН. На площадке возле Академгородка можно построить около 1 млн кв. м. Цена 1 кв. м для ученых, как обещает Андрей Матвеев, председатель Сибирского отделения совета молодых ученых РАН, не превысит 30 000 руб. «Этот проект не для тех, у кого вообще ничего нет, — рассказал Матвеев. — Он для тех специалистов, которые имеют некоторые накопления и стабильную заработную плату в районе 35 000 рубле ».
«Закон позволяет сегодня выделять молодым ученым землю бесплатно и обеспечивать ее инфраструктурой. Суммарно это дает 25-35% сокращения стоимости жилья», — отметил Александр Браверман, генеральный директор Фонда РЖС.
Правительство РФ определит дополнительные категории граждан, которые будут обеспечиваться землей в соответствии с указанным законопроектом, отмечает председатель комитета Государственной думы по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум. В их число могут войти федеральные государственные гражданские служащие, военнослужащие, работники федеральных государственных органов, структур, предприятий и учреждений, государственных академий наук.
А для многодетных семей снижение цены может составить 50% и больше, полагает президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) Елена Николаева, с учетом того, что президент на днях в ходе совещания в Новом Ступино заявил, что для многодетных семей инфраструктура будет строиться бесплатно.
Вновь принятый закон пока распространяется исключительно на земли участков Фонда РЖС, «хотелось бы, чтобы жилищные кооперативы получили самое широкое распространение», добавила Николаева.