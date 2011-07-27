Фонд РЖС нашел способ снизить себестоимость строительства на 35%

Первыми воспользоваться данным законом смогут молодые ученые — пилотный проект по передаче 153 га земли для строительства нового Академгородка для молодых ученых в пос. Каинская Заимка под Новосибирском уже реализуется, пишут «Ведомости». Здесь планируется строительство жилья кооперативом молодых ученых Сибирского отделения РАН. На площадке возле Академгородка можно построить около 1 млн кв. м. Цена 1 кв. м для ученых, как обещает Андрей Матвеев, председатель Сибирского отделения совета молодых ученых РАН, не превысит 30 000 руб. «Этот проект не для тех, у кого вообще ничего нет, — рассказал Матвеев. — Он для тех специалистов, которые имеют некоторые накопления и стабильную заработную плату в районе 35 000 рубле ».