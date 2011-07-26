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«Земельная ипотека» популярнее день ото дня

26 июля 2011, 09:00
Активное развитие регионального рынка загородной недвижимости определило повышенный спрос на кредиты для приобретения земельных участков.

Это отмечают специалисты группы компаний «МастЭко» - девелопера проекта клубного поселка «Мирово Парк».

«Как только проект стартовал, мы увидели, что для многих наших покупателей важна возможность приобретения земельных участков в кредит, - комментирует директор по маркетингу и продажам Андрей Панасюк. – Поэтому мы провели переговоры с ведущими банками Тюмени и достигли договоренностей по кредитованию наших клиентов. Ханты-Мансийский банк, Стройлесбанк, Уралсиб, Банк Москвы, Сургутнефтегазбанк уже стали нашими партнерами. Все кредитные программы этих банков с хорошими условиями, безусловно, различаются между собой, что, кстати, говорит о том, что каждому из покупателей владения в «Мирово Парке» найдется свое финансовое решение. В настоящее время несколько наших клиентов уже оформляют кредиты».

Риэлторы подтверждают рост спроса на загородную недвижимость и интерес к «земельной ипотеке». «В течение ближайших лет мы будем наблюдать увеличение спроса на загородную недвижимость, - уверен председатель совета директоров компании «Адвекс-Т» Сергей Сухарев,- формат жизни за городом становится все более популярен». «Спрос рождает предложение, значит, и линейка банковских кредитов на приобретение земельных участков будет более разнообразной», - добавляет Роман Абрамов, руководитель отдела загородной недвижимости регионального агентства недвижимости «Этажи».

В настоящее время покупатели владений в «Мирово Парк» могут воспользоваться кредитами банков-партнеров компании на следующих условиях – срок кредитования от 6 месяцев до 10 лет, процентная ставка – от 12 до 19,5 % годовых.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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