«Земельная ипотека» популярнее день ото дня

«Как только проект стартовал, мы увидели, что для многих наших покупателей важна возможность приобретения земельных участков в кредит, - комментирует директор по маркетингу и продажам Андрей Панасюк. – Поэтому мы провели переговоры с ведущими банками Тюмени и достигли договоренностей по кредитованию наших клиентов. Ханты-Мансийский банк, Стройлесбанк, Уралсиб, Банк Москвы, Сургутнефтегазбанк уже стали нашими партнерами. Все кредитные программы этих банков с хорошими условиями, безусловно, различаются между собой, что, кстати, говорит о том, что каждому из покупателей владения в «Мирово Парке» найдется свое финансовое решение. В настоящее время несколько наших клиентов уже оформляют кредиты».