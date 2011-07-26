Долевое участие: правила регистрации

В ходе мероприятия на тему: «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты долевого строительства» тюменцы смогут получить ответы на вопросы, связанные с регистрацией договоров участия в долевом строительстве и прав на объекты долевого строительства (квартиры, офисные помещения), на общее имущество в многоквартирном доме. Также можно будет узнать о сроках регистрации, перечне необходимых документов, о размере государственной пошлины, порядке прекращения ипотеки объектов долевого строительства, сообщает пресс-центр ведомства.