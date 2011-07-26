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Долевое участие: правила регистрации

26 июля 2011, 12:08
На вопросы о регистрации объектов долевого строительства в четверг ответят специалисты управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

В ходе мероприятия на тему: «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты долевого строительства» тюменцы смогут получить ответы на вопросы, связанные с регистрацией договоров участия в долевом строительстве и прав на объекты долевого строительства (квартиры, офисные помещения), на общее имущество в многоквартирном доме. Также можно будет узнать о сроках регистрации, перечне необходимых документов, о размере государственной пошлины, порядке прекращения ипотеки объектов долевого строительства, сообщает пресс-центр ведомства.

Прямая телефонная линия состоится 28 июля 2011 года с 11.00 до 12.00 часов по телефону: (3452) 43-28-43.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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