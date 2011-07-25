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В жилищной программе бюджетников – «радужные» квартиры

25 июля 2011, 14:45
В список объектов, соответствующих условиям жилищной программы для бюджетников Тюмени вошел еще один дом – ГП-204.

В список объектов, соответствующих условиям жилищной программы для бюджетников Тюмени вошел еще один дом – ГП-204.

Строящаяся многоэтажка располагается по улице Широтной в Тюмени в жилом комплексе «Радуга» в микрорайоне Восточный-2. Застройщиком выступает ООО «ЭкономТИС», сообщает Областной фонд развития строительства Тюменской области.

Напомним, работники бюджетной сферы Тюмени – участники жилищной программы, могут приобретать «долевки», имеющие строительную готовность не менее 70% от предусмотренной проектной документацией, а также с выполнением в полном объеме обязательств по заключенным договорам технологического присоединения к электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения.

Сейчас бюджетникам предложены более 30 объектов. Весь список размещен на сайте Областного фонда.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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