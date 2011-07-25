В оплате за инженерную инфраструктуру - отказать

«Я предложил бы руководителям регионов рассмотреть возможность: там, где вы включаете в продажную стоимость участка инженерную инфраструктуру, разработайте положение, при котором для многодетных семей будет сделано исключение, чтобы они не платили за инфраструктуру», - сказал В.Путин на совещании по малоэтажному строительству, сообщает «Интерфакс».