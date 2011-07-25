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В оплате за инженерную инфраструктуру - отказать

25 июля 2011, 12:19
Премьер-министр РФ Владимир Путин предлагает освободить семьи с двумя детьми и более от платы за инженерную инфраструктуру при покупке домов.

«Я предложил бы руководителям регионов рассмотреть возможность: там, где вы включаете в продажную стоимость участка инженерную инфраструктуру, разработайте положение, при котором для многодетных семей будет сделано исключение, чтобы они не платили за инфраструктуру», - сказал В.Путин на совещании по малоэтажному строительству, сообщает «Интерфакс».

Он также добавил, что это положение должно касаться и семей с двумя детьми. «Для регионов эти расходы будут незначительными, а для семей будет существенная поддержка», - добавил он.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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