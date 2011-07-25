Нарушителей земельного законодательства ждут большие штрафы

Контроль за тюменскими землями ужесточается: вводится административная ответственность за нарушение сроков и порядка переоформления права бессрочного пользования земельными участками на право аренды земельных участков или сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность, а также ужесточается ответственность за неиспользование сельхозземель. Об этом сообщает пресс-центр управления Росреестра по Тюменской области.
В результате плановых и внеплановых проверок управлением Росреестра выявляются нарушения земельного законодательства. Основным видом правонарушений является использование земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов, что составляет 98% от общего количества нарушений.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» юридические лица обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность до 1 января 2012 года.
Количество земельных участков, выявляемых в ходе проверок и используемых юридическими лицами на праве постоянного (бессрочного) пользования, составляет около 15 %.
С 1 января 2013 года вводится административная ответственность за нарушение сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность. Размер административного штрафа для юридических лиц составляет от 20 000 до 100 000 рублей.
Также следует отметить, что с 1 июля 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения», который внес поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ужесточилась административная ответственность за неиспользование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.
За совершение данного вида правонарушений установлена административная ответственность в виде штрафа налагаемого на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц от 80 000 до 100 000 рублей.