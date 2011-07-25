Нарушителей земельного законодательства ждут большие штрафы

Контроль за тюменскими землями ужесточается: вводится административная ответственность за нарушение сроков и порядка переоформления права бессрочного пользования земельными участками на право аренды земельных участков или сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность, а также ужесточается ответственность за неиспользование сельхозземель. Об этом сообщает пресс-центр управления Росреестра по Тюменской области.