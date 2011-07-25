Дайджест Nashgorod.ru с 15 по 21 июля

«А может направить автобусные маршруты и по другим улицам, а не сталкивать всё на республику? И пробок меньше будет, и людям удобней пользоваться будет. У нас общественный трканспорт для общественного транспорта, а не для удобства людей. Так что же удивляться что люди пользуется тем, что для людей, а не тем, что для дяди постороннего. Очередная серия из повести «помоги себе сам, но сначала отдай нам деньги».