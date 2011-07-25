Дайджест Nashgorod.ru с 15 по 21 июля

Давайте будем позитивнее!
Круглую дату со дня основания отмечает наш город в последние выходные этого месяца, 30 июля. 425 лет Тюмени — значимое событие для нашего города, поэтому праздновать его собираются соответственно — масштабно: уже несколько месяцев идет подготовка, проводятся фестивали и конкурсы, приуроченные к празднику.
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«31.07.11 в 15.00 открытие обновлённого стадиона ФК „Тюмень“. Насколько знаю там будет концерт и футбольный матч между сборными Правительства области и звёздами эстрады и спорта (Титов, Аленичев, Гусев, Гаврилов, Ковтун, Трубач, Салтыков, Глызин, Саруханов, Кемеровский)».
«а еще, в любой части города, на протяжении всего дня, вы сможете наблюдать за бухими тюменцами и тюменками! кормить этих животных не рекомендуется»...
«ой, читаю и всё хочу! особенно фейерверк, уличные театры, шары... думаю, надо позитивнее ко всему относиться, тогда и праздник будет праздником. а на счет пьяни — давайте начнем с себя и все отпишемся 31.07, что никто не пил и вел себя прилично»?
Чем Тюмень похожа на Москву?
Премьер России Владимир Путин подписал постановление, изменяющее порядок расчета стоимости страховых тарифов по ОСАГО. Тюмень теперь будет оцениваться по максимальному тарифу, как и Москва. По максимальному тарифу теперь оцениваются Тюмень, Пермь, Казань, Челябинск и Сургут. При этом Тюмень стала рекордсменом повышения регионального коэффициента. Если остальные города поднялись до максимального коэффициента с прежнего — 1,6, то у нас ставка была — 1,3.
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«Печаль. Вчера оформила полис по старой цене за тыщи 4 с чем-то, девушка мне посчитала ради интереса, и сказала что после
«при всех их выкрутасах перед выборами, у меня все чаще возникает мысль, что они хотят новую фигуру на арену вывести — за которую народ и пойдет голосовать. слишком много негатива происходит для последнего года правления»...
Кто готов пересесть в автобус
На улице Республики в Тюмени предлагают оставить только общественный транспорт, ввести такой режим проезда в будние дни. Возможно, многие тюменцы пожелают добираться на работу автобусами. В ближайшие несколько лет в городе будут реконструированы и расширены мосты через Туру. Об этом рассказал 20 июля губернатор области Владимир Якушев.
Для решения транспортной проблемы выдвигают разные идеи. В частности, есть предложение закрыть улицу Республики для движения автомобилей, оставить на ней только общественный транспорт. Это предложение серьезно обсуждается и даже просчитывается математическая модель: насколько готовы другие улицы города справиться с потоком машин.
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«идея нормальная. меньше личных авто меньше аварий. меньше пробок выше скорость».
«А может направить автобусные маршруты и по другим улицам, а не сталкивать всё на республику? И пробок меньше будет, и людям удобней пользоваться будет. У нас общественный трканспорт для общественного транспорта, а не для удобства людей. Так что же удивляться что люди пользуется тем, что для людей, а не тем, что для дяди постороннего. Очередная серия из повести «помоги себе сам, но сначала отдай нам деньги».
Наступит ли развязка с развязкой?
Строительство транспортной развязки через Транссибирскую магистраль по улице Монтажников в Тюмени затягивается. О реализации проекта сегодня на публичном мероприятии по обсуждению народного бюджета в сфере строительства, инвестиционной и предпринимательской деятельности сказал губернатор области Владимир Якушев. По его словам, пока принято решение о строительстве только пешеходного перехода на Монтажников. По объекту в целом уже практически готова проектно-сметная документация, но источников финансирования недостаточно.
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«слов нет... народный бюджет млин. вобще-то эта развязка первоочередной проект для города должен быть»
«Чёй-то все набросились на губера (ещё переход приплели цена которого 0,01 от цены путепровода). Давайте будем по вменяемее. Понятно, что развязка на Монтажников это первоочередной проект в городе. В минус властям, то что не прикинув возможности ляпнули про сроки начала строительства. Теперь, по крайней мере честно сказали, что переоценили свои силы».
Ни туда ни сюда
Бетоновоз застрял 15 июля около 4 часов дня в арке дома по адресу Республики, 92, известного в народе как «муравейник». Грузовой автомобиль не смог протиснуться в невысокую арку дома и застрял, выехать назад у него тоже не получалось. Жители подъезда отметили, что грохот было слышно даже на 6 этаже.
На место происшествия прибыли сотрудники Тюмеской областной службы экстренного реагирования и ГУ МЧС по Тюменской области. Около 20 часов КАМАЗ смог выбраться из плена, сделать это ему помог толчок погрузчика.
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«ага, видала эту картину. Интересно, он правда надеялся проехать? Уже не первый раз такое, видела однажды там японский грузовичок-рефрижератор».
«Знак габарита нужен. И почему знака габарита нет после первого случая»?