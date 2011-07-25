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Банкам и застройщикам – «Стимул» и «Малоэтажное жилье»

25 июля 2011, 09:53
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» продолжает реализацию программ «Стимул» и «Малоэтажное жилье» и приглашает к участию региональные банки и застройщиков.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» продолжает реализацию программ «Стимул» и «Малоэтажное жилье» и приглашает к участию региональные банки и застройщиков.

Продвижение программ предусмотрено утвержденными региональными программами развития жилищного строительства субъектов РФ на 2011-2015 годы, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Участники программ получают ряд преимуществ. Для банков это гарантия доступа к ресурсам агентства с фиксированными параметрами (при этом банки получают право, а не обязанность использовать займ агентства), гарантия возврата денежных средств застройщикам благодаря механизму гаранта сбыта, гарантия рефинансирования кредитов (выкупа ипотечных кредитов граждан и ипотечных кредитов юридического лица (гаранта сбыта).

Застройщикам участие в программах дает дополнительный источник финансирования проектов жилищного строительства, в том числе на цели завершения строительства объектов, приостановленных в кризис, и гарантию сбыта в случае нереализации объектов жилой недвижимости.

Получить консультационную поддержку по вопросам участия, условиям и преимуществам программ «Стимул» и «Малоэтажное жилье» можно у специалистов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»:

Екатерина Михайловна Виноградова, руководитель направления группы развития региональных программ стимулирования жилищного строительства. Тел. 8(495)775-47-40, доб. 2009; e-mail: [email protected] ru

Алексей Васильевич Белик, начальник отдела организации работы и поддержки инфраструктуры. Тел. 8(495)775-47-40, доб. 8129; e-mail: [email protected] ru

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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