Банкам и застройщикам – «Стимул» и «Малоэтажное жилье»

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» продолжает реализацию программ «Стимул» и «Малоэтажное жилье» и приглашает к участию региональные банки и застройщиков.
Продвижение программ предусмотрено утвержденными региональными программами развития жилищного строительства субъектов РФ на 2011-2015 годы, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Участники программ получают ряд преимуществ. Для банков это гарантия доступа к ресурсам агентства с фиксированными параметрами (при этом банки получают право, а не обязанность использовать займ агентства), гарантия возврата денежных средств застройщикам благодаря механизму гаранта сбыта, гарантия рефинансирования кредитов (выкупа ипотечных кредитов граждан и ипотечных кредитов юридического лица (гаранта сбыта).
Застройщикам участие в программах дает дополнительный источник финансирования проектов жилищного строительства, в том числе на цели завершения строительства объектов, приостановленных в кризис, и гарантию сбыта в случае нереализации объектов жилой недвижимости.
Получить консультационную поддержку по вопросам участия, условиям и преимуществам программ «Стимул» и «Малоэтажное жилье» можно у специалистов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»:
Екатерина Михайловна Виноградова, руководитель направления группы развития региональных программ стимулирования жилищного строительства. Тел. 8(495)775-47-40, доб. 2009; e-mail: [email protected] ru
Алексей Васильевич Белик, начальник отдела организации работы и поддержки инфраструктуры. Тел. 8(495)775-47-40, доб. 8129; e-mail: [email protected] ru