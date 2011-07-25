Банкам и застройщикам – «Стимул» и «Малоэтажное жилье»

Участники программ получают ряд преимуществ. Для банков это гарантия доступа к ресурсам агентства с фиксированными параметрами (при этом банки получают право, а не обязанность использовать займ агентства), гарантия возврата денежных средств застройщикам благодаря механизму гаранта сбыта, гарантия рефинансирования кредитов (выкупа ипотечных кредитов граждан и ипотечных кредитов юридического лица (гаранта сбыта).