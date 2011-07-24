Долю малоэтажного строительства в России доведут до 60%

Согласно утвержденной правительством в ноябре 2010 года федеральной целевой программе «Жилище», всего в 2011 году в России введут в строй 63 миллиона квадратных метров жилья. В 2012-м этот показатель составит 67 миллионов, в 2013-м - 71 миллион, в 2014-м - 79 миллионов, в 2015-м - 90 миллионов, в 2016-м - 101 миллион, в 2017-м - 110 миллионов, в 2018-м - 120 миллионов, в 2019-м - 131 миллион, в 2020-м - 145 миллионов. Доля семей, которые смогут купить жилье на собственные средства и кредиты, должна к 2015 году вырасти более чем в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом - с 12 до 30%.