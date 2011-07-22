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Субботнее утро в «Строительном дворе»

22 июля 2011, 11:31
Каждую субботу во всех розничных магазинах «Строительного двора» проходят мастер-классы об особенностях применения различных стройматериалов.

Каждую субботу во всех розничных магазинах «Строительного двора» проходят мастер-классы об особенностях применения различных стройматериалов.

Кроме того, по субботам действует специальная «цена дня» на отдельную группу товаров. Анонсы предстоящих мастер-классов, а также информация об акции «цена дня» размещаются на сайте компании и в магазинах.

Еженедельные субботние мастер-классы стали для «Строительного двора» традиционным мероприятием и способом познакомить посетителей магазина с различными стройматериалами и технологией их применения. В магазинах «Строительного двора» представлено 264 известных бренда, а клиенту, покупающему, например, кирпич предстоит выбор из 40 номенклатурных позиций.

«Мастер-классы позволяют сориентироваться в предложенных материалах и правильно выбрать товар, соответствующий сфере применения и определенной задаче. Еще одна цель – презентовать новые материалы, которые более совершенны и технологичны, но малоизвестны. Обязательная часть мероприятия – демонстрация применения материала, будет интересна тем, кто занимается общестроительными и отделочными работами самостоятельно. Присутствующие смогут самостоятельно попробовать нанести материалы и пообщаться со специалистами в области применения презентуемых материалов» - рассказала о целях мастер-классов Ксения Кислякова, директор департамента розничной торговли.

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