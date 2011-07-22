Субботнее утро в «Строительном дворе»

«Мастер-классы позволяют сориентироваться в предложенных материалах и правильно выбрать товар, соответствующий сфере применения и определенной задаче. Еще одна цель – презентовать новые материалы, которые более совершенны и технологичны, но малоизвестны. Обязательная часть мероприятия – демонстрация применения материала, будет интересна тем, кто занимается общестроительными и отделочными работами самостоятельно. Присутствующие смогут самостоятельно попробовать нанести материалы и пообщаться со специалистами в области применения презентуемых материалов» - рассказала о целях мастер-классов Ксения Кислякова, директор департамента розничной торговли.