Субботнее утро в «Строительном дворе»

Каждую субботу во всех розничных магазинах «Строительного двора» проходят мастер-классы об особенностях применения различных стройматериалов.
Кроме того, по субботам действует специальная «цена дня» на отдельную группу товаров. Анонсы предстоящих мастер-классов, а также информация об акции «цена дня» размещаются на сайте компании и в магазинах.
Еженедельные субботние мастер-классы стали для «Строительного двора» традиционным мероприятием и способом познакомить посетителей магазина с различными стройматериалами и технологией их применения. В магазинах «Строительного двора» представлено 264 известных бренда, а клиенту, покупающему, например, кирпич предстоит выбор из 40 номенклатурных позиций.
«Мастер-классы позволяют сориентироваться в предложенных материалах и правильно выбрать товар, соответствующий сфере применения и определенной задаче. Еще одна цель – презентовать новые материалы, которые более совершенны и технологичны, но малоизвестны. Обязательная часть мероприятия – демонстрация применения материала, будет интересна тем, кто занимается общестроительными и отделочными работами самостоятельно. Присутствующие смогут самостоятельно попробовать нанести материалы и пообщаться со специалистами в области применения презентуемых материалов» - рассказала о целях мастер-классов Ксения Кислякова, директор департамента розничной торговли.
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