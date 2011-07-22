Первые велосипедные дорожки в Тюмени появятся в Зареке

Строительство микрорайона Европейского в заречной части города продолжается. Пять домов квартала «Альфа» будут готовы в конце 2011 года, а три дома – в следующем. Уже начато строительство трех домов квартала «Бета». И, за что плюс застройщику – компании «Партнер-инвест», уже ведется благоустройство территорий – наравне со стройкой зданий. Именно здесь появляются первые в Тюмени велосипедные дорожки. «Они будут двусторонними, с разметкой и знаками, - отметил руководитель проекта Евгений Арапов. – И в целом мы удивим город своеобразным благоустройством». Это будет самый зеленый микрорайон. Здесь будут высажены деревья и кустарники таким образом, что в течение всего года здесь будет зелено и красиво.