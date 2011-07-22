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Первые велосипедные дорожки в Тюмени появятся в Зареке

22 июля 2011, 09:52
Первые в Тюмени велосипедные дорожки появятся в строящемся микрорайоне Европейском в заречной части города. Застройщик в целом готовится удивить горожан особым благоустройством застраиваемой территории.

Строительство микрорайона Европейского в заречной части города продолжается. Пять домов квартала «Альфа» будут готовы в конце 2011 года, а три дома – в следующем. Уже начато строительство трех домов квартала «Бета». И, за что плюс застройщику – компании «Партнер-инвест», уже ведется благоустройство территорий – наравне со стройкой зданий. Именно здесь появляются первые в Тюмени велосипедные дорожки. «Они будут двусторонними, с разметкой и знаками, - отметил руководитель проекта Евгений Арапов. – И в целом мы удивим город своеобразным благоустройством». Это будет самый зеленый микрорайон. Здесь будут высажены деревья и кустарники таким образом, что в течение всего года здесь будет зелено и красиво.

Учитывая, что велосипедные дорожки являются частью благоустройства микрорайона и будут построены компанией «Партнер-Инвест», можно смело верить, что они действительно здесь будут. По уложенному полотну асфальта – части будущей дорожки накануне прогулялись тюменские журналисты. Об экскурсии по Европейскому читайте в материале «Бесконфликтные квартиры: потопам – нет, свету – да!»

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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