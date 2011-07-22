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«Партнер-Инвест» завершил первую стройку в Богандинском

22 июля 2011, 12:49
Завершено строительство первого дома жилого комплекса в поселке Богандинском. Это событие со всеми жителями поселка отметил и застройщик – «Партнер-Инвест».

Завершено строительство первого дома жилого комплекса в поселке Богандинском. Это событие со всеми жителями поселка отметил и застройщик – «Партнер-Инвест».

Напомним, строительство жилого комплекса в Богандинке было начато в сентябре 2010 года. Менее чем через год завершено строительство первого дома, в октябре 2011-го будет сдан в эксплуатацию второй дом (каждый на 64 квартиры).

Дома выполняются из кирпича с применением современных энергоэффективных решений (установлены счетчики учета всех видов ресурсов, энергосберегающие лампы с датчиками движения). Особенность проекта – большие окна с низкими подоконниками, все квартиры в доме очень светлые. Выполнен полный комплекс работ по благоустройству придомовой территории.

В субботу, 16 июля компания «Партнер-Инвест» в содружестве с Домом культуры п. Богандинский организовала праздник для жителей поселка. Равнодушных на мероприятии не осталось: каждый смог не только поучаствовать в различных конкурсах и посмотреть специально подготовленную праздничную программу, но и проконсультироваться с сотрудниками компании по вопросам приобретения жилья в новом доме, узнать все тонкости программы обмена квартир. Кроме того, гости могли посетить экскурсию по дому и получить подарок от «Партнер-Инвеста».

Для самых маленьких гостей праздника была организована площадка с доброжелательными аниматорами. Завершилось народное гулянье очень душевно: будущим жильцам и соседям удалось задобрить главного героя праздника - домового, так что жизнь в новом доме теперь однозначно будет благополучной и счастливой. Итогом мероприятия стал запуск шаров с мечтами в небо, которые обязательно сбудутся!

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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