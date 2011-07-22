«Партнер-Инвест» завершил первую стройку в Богандинском

В субботу, 16 июля компания «Партнер-Инвест» в содружестве с Домом культуры п. Богандинский организовала праздник для жителей поселка. Равнодушных на мероприятии не осталось: каждый смог не только поучаствовать в различных конкурсах и посмотреть специально подготовленную праздничную программу, но и проконсультироваться с сотрудниками компании по вопросам приобретения жилья в новом доме, узнать все тонкости программы обмена квартир. Кроме того, гости могли посетить экскурсию по дому и получить подарок от «Партнер-Инвеста».