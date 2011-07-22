Минрегион планирует строить жилье за 10 тысяч рублей за «квадрат»

Дома новой конструкции собираются ха две-три недели. Себестоимость квадратного метра со всей инфраструктурой 10-12 тысяч рублей. В самых дорогих регионах цена не превысит 30 тысяч рублей, пообещал Виктор Басаргин. Так что он будет по карману даже многодетным и малообеспеченным семьям, считает министр. Тем более что многодетным, по действующему законодательству, земля выделяется бесплатно. Площадь дома можно будет выбрать, а потом спокойно делать к нему любые пристройки на любом этапе, добавил он, пишет «Российская газета».