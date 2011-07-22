Минрегион планирует строить жилье за 10 тысяч рублей за «квадрат»

Минрегион планирует «обкатать» в нескольких регионах новые проекты сборных малоэтажных домов. Себестоимость квадратного метра в них будет порядка 10-12 тысяч рублей. Об этом заявил в среду глава Минрегиона Виктор Басаргин по завершении личного приема граждан.
Дома новой конструкции собираются ха две-три недели. Себестоимость квадратного метра со всей инфраструктурой 10-12 тысяч рублей. В самых дорогих регионах цена не превысит 30 тысяч рублей, пообещал Виктор Басаргин. Так что он будет по карману даже многодетным и малообеспеченным семьям, считает министр. Тем более что многодетным, по действующему законодательству, земля выделяется бесплатно. Площадь дома можно будет выбрать, а потом спокойно делать к нему любые пристройки на любом этапе, добавил он, пишет «Российская газета».
«Пилотные» регионы уже определены – Урал, Сибирь и Северо-Запад, Кольский полуостров, Архангельская область.