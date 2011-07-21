Ввод жилых квадратных метров в России меньше прошлогоднего

Таким образом, за шесть месяцев в стране построено 243,2 тысячи новых квартир. В июне сдано 5,4 миллиона «квадратов» жилья (65900 квартир), что на 6,4% больше, чем в июне 2010 года. С начала года рост жилищного строительства наблюдался также в марте (+13,5%). В январе было зафиксировано падение на 16,3%, в феврале - на 6,4%, в апреле - на 17,9%, в мае - на 7,7%.