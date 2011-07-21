Ввод жилых квадратных метров в России меньше прошлогоднего

Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Таким образом, за шесть месяцев в стране построено 243,2 тысячи новых квартир. В июне сдано 5,4 миллиона «квадратов» жилья (65900 квартир), что на 6,4% больше, чем в июне 2010 года. С начала года рост жилищного строительства наблюдался также в марте (+13,5%). В январе было зафиксировано падение на 16,3%, в феврале - на 6,4%, в апреле - на 17,9%, в мае - на 7,7%.
Согласно утвержденной правительством федеральной целевой программе «Жилище», в 2011 году в России введут в строй 63 миллиона квадратных метров жилья. В 2012-м запланирован ввод 67 миллионов «квадратов», в 2013-м - 71 миллион, в 2014-м - 79 миллионов, в 2015-м - 90 миллионов, в 2016-м - 101 миллион, в 2017-м - 110 миллионов, в 2018-м - 120 миллионов, в 2019-м - 131 миллион, в 2020-м - 145 миллионов. В 2010 году в России было введено в эксплуатацию 58,1 миллиона квадратных метров жилья (714,1 тысячи квартир), передает Lenta.ru
Заместитель генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Сергей Кузнецов в конце прошлого года сообщал, что общая потребность населения России в жилье составляет 1,57 миллиарда квадратных метров.