Россияне по-прежнему готовы вкладываться в недвижимость

По результатам данного исследования, опубликованным ранее, в реальности свои деньги россияне в первую очередь сберегают и откладывают с помощью банковских вкладов (68%), наличных рублей (54%) и наличной валюты (25%), что говорит о преимущественно целевом и краткосрочном характере накоплений. Тех самых свободных средств, которые россияне могли бы использовать для долгосрочных инвестиций в недвижимость и фондовый рынок, им пока не хватает.