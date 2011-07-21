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Россияне по-прежнему готовы вкладываться в недвижимость

21 июля 2011, 14:05
Практически 70% российских инвесторов предпочитают вкладывать свободные средства в недвижимость. Этот показатель находится почти на одном уровне как для жителей городов-миллионников, так и городов меньших по размеру.

Такие данные приводит в своем исследовании холдинг «Ромир» совместно с банком «Хоум Кредит».

Несмотря на то, что эксперты уже много лет говорят о снижении доходности инвестиций в недвижимость, в сознании россиян именно она остается наиболее привлекательным активом, символом богатства и уверенности в будущем, говорится в материале.

По мнению аналитиков компании, высокий уровень «мечтаемых» инвестиций в недвижимость может свидетельствовать как о высокой потребности в улучшении жилищных условий, так и о недостаточном доверии россиян к долгосрочной надежности «нематериальных» активов, таких как вклады, акции и инвестиции в ПИФы.

В соответствии с исследованием, второй по популярности инструмент инвестиций - банковские вклады (41% опрошенных), сообщает «Интерфакс».

По данным «Ромир», почти каждый пятый респондент (18%) готов при возможности приобрести акции компаний, стать акционером и рядовым участником фондового рынка. Почти каждый десятый (9%) не исключает вложение средств в паевые инвестиционные фонды. Более заинтересованными в новых способах инвестирования оказались респонденты в возрастной группе 41-50 лет, среди них доля желающих вложиться в ПИФы и акции несколько выше.

По результатам данного исследования, опубликованным ранее, в реальности свои деньги россияне в первую очередь сберегают и откладывают с помощью банковских вкладов (68%), наличных рублей (54%) и наличной валюты (25%), что говорит о преимущественно целевом и краткосрочном характере накоплений. Тех самых свободных средств, которые россияне могли бы использовать для долгосрочных инвестиций в недвижимость и фондовый рынок, им пока не хватает.

В опросе приняли участие 1 тысяча россиян, проживающих в городах с населением 100 тысяч жителей и выше.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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