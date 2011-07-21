Многодетным семьям – жилье вне очереди

В настоящее время социальное жилье предоставляется гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в порядке очередности, исходя из времени постановки на учет. Исключение из этого правила делается для тех граждан, кому жилье предоставляется вне очереди. Это три категории: граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний; проживающие в аварийном жилищном фонде; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Среди прочих из списка первоочередного получения социального жилья были исключены многодетные семьи, говорится в сообщении на сайте ЛДПР.