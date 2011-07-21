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Многодетным семьям – жилье вне очереди

21 июля 2011, 15:53
Депутаты фракции ЛДПР предложили к рассмотрению в Госдуме законопроект, предусматривающий «обязательность внеочередного предоставления социального жилья семьям с четырьмя и более детьми».

Депутаты фракции ЛДПР предложили к рассмотрению в Госдуме законопроект, предусматривающий «обязательность внеочередного предоставления социального жилья семьям с четырьмя и более детьми».

В настоящее время социальное жилье предоставляется гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в порядке очередности, исходя из времени постановки на учет. Исключение из этого правила делается для тех граждан, кому жилье предоставляется вне очереди. Это три категории: граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний; проживающие в аварийном жилищном фонде; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Среди прочих из списка первоочередного получения социального жилья были исключены многодетные семьи, говорится в сообщении на сайте ЛДПР.

Внесенные депутатами поправки в статью 57 Жилищного Кодекса Российской Федерации предусматривают обязательное внеочередное предоставление социального жилья семьям с четырьмя и более детьми, состоящим на учете нуждающимся в жилье и постоянно проживающим на территории субъекта Российской Федерации. По мнению парламентариев, эта норма обеспечит оказание реальной государственной поддержки многодетным семьям и мотивирует рост рождаемости в регионах с отрицательным естественным приростом населения.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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