Летает и кусает, в отпуск не пускает

«Люди, которые знают, что у них есть аллергофон, в преддверии летнего периода должны проконсультироваться у аллерголога, который расскажет, как оказать первую помощь при анафилактическом шоке, потому что самостоятельно с этим справиться очень тяжело», — сказала Елена Матюнина. При укусе пчелы, которая оставляет свое жало в коже человека, обязательно нужно дезинфицировать место укуса и постараться жало удалить. Нельзя убирать жало пальцами, потому что таким образом можно раздавить мешочек с ядом, который будет проникать в кровь. Нужно выталкивающими движениями выгнать жало наружу и повторить дезинфекционную обработку.