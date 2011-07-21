Летает и кусает, в отпуск не пускает

Как рассказала сегодня на пресс-конференции главный инфекционист Тюмени Елена Князева, клещи по-прежнему активны. Поэтому в лес за ягодами нужно ходить в светлой одежде, обработав одежду и тело репеллентами. Кроме того, необходимо регулярно осматривать свое тело, и если клещ все же впился, постараться удалить его, выкручивая против часовой стрелки. После этого обязательно нужно обратиться к врачу.
Врач дерматовениролог областного кожно-венерологического диспансера Елена Матюнина добавила, что помимо клещей существуют другие насекомые, укус которых при общем аллергическом фоне может вызвать анафилактический шок. Пчелы, осы и шмели не так безобидны, как кажется.
«Люди, которые знают, что у них есть аллергофон, в преддверии летнего периода должны проконсультироваться у аллерголога, который расскажет, как оказать первую помощь при анафилактическом шоке, потому что самостоятельно с этим справиться очень тяжело», — сказала Елена Матюнина. При укусе пчелы, которая оставляет свое жало в коже человека, обязательно нужно дезинфицировать место укуса и постараться жало удалить. Нельзя убирать жало пальцами, потому что таким образом можно раздавить мешочек с ядом, который будет проникать в кровь. Нужно выталкивающими движениями выгнать жало наружу и повторить дезинфекционную обработку.
В последнее время тюменским врачам все чаще приходится искать информацию о том, как спасать людей от укусов экзотических насекомых. Елена Матюнина заметила, что обращаться к врачу нужно сразу — то есть если вас укусили за границей, ждать конца отпуска, чтобы посетить доктора, не нужно. Местные специалисты, скорее всего, лучше знают, как лечить то или иное местное заболевание.
При отдыхе на море следует узнать, водятся ли в этом месте медузы и морские ежи. Если вам не повезло, то купаться лучше в резиновых тапочках, а медуз просто избегать. Если же морской гад все же впился в вас, нужно удалить щупальца медузы или иголки ежа. Медузу при этом нельзя брать голыми руками, обработать пораженное место уксусом или соленой водой и обратиться к врачу.