«Коммунары» одержали победу над гаражами

Но как оказалось, клочок земли под строительство второго блока гаражей, теперь ничей. Жители уже написали письмо в администрацию города с просьбой закрепить этот участок за муниципалитетом или присоединить его к любому близлежащему дому, не имеющего своего двора. «Планы у нас грандиозные, — делятся радостью об одержанной победе жители. — Минимум мы выполнили — сохранили детскую площадку. Максимум — предстоит убрать гаражи. У нас есть желание вернуть спортивный корт, на который 30 лет подряд ходила вся округа. Дети сами его чистили и заливали, а потом катались на коньках вместе с родителями. Сейчас он таких мизерных размеров, что ни в футбол ребятишкам не погонять, ни в волейбол не поиграть. Мы совершили хороший поступок и сохранили эту площадку нашим детям и внукам».