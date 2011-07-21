«Коммунары» одержали победу над гаражами

Борьба за деревья, которая велась три года между жителями дома N 4 по ул. Коммунаров и компанией «Гаражи», закончилась победой. Победили жители.
Напомним, история тянулась с лета 2009 года. Жительница этого дома — Лариса Ануфриева, вернувшись с дачи, где она прожила два месяца, не поверила собственным глазам: вместо тенистых деревьев во дворе ее дома появились 18 гаражей. Как выяснилось позже, застройщиком кирпичных блоков стала фирма «Гаражи». Она планировала строительство еще девяти гаражей.
Уничтожив не один десяток деревьев — берез, кустов сирени и лип, занесенных в Красную книгу Тюменской области, — строители подрядной организации «Зодчие» «залезли» и на детский корт. Взамен жители получили лишь кирпичные гаражи, облицованные декоративной плиткой, чем-то напоминающие тюремную стену. «Так лучше будет, дети на дорогу выскакивать не будут», — объясняли потом строители жителям и для пущей убедительности «воткнули» рядом с гаражами 24 новых насаждения-прутика. Вот только когда они превратятся в настоящие деревья? Ждать придется долго. Но «коммунары» ни с постройками, ни с заменой согласны не были. Собрав инициативную группу, они написали в блог президента и подали заявление в Центральный районный суд Тюмени.
Воспользовавшись «паузой в судебных заседаниях», «Зодчие» было принялись за строительство второй очереди гаражей. Разрешение на работы, выданное департаментом градостроительной политики, у них было. Но жители считали, что оно нарушает их конституционное право на благоприятную экологическую среду. В итоге «коммунары» добились от суда документа, запрещающего строить, и уж тем более сносить новые деревья.
Жители прошли три суда. Причем, последний областной суд был самым сложным, признаются они. Они подключили все мыслимые инстанции — департамент недропользования и экологии и коллегию экологов. Одних только подписей в защиту зеленых насаждений от жителей близлежащих домов и тюменцев, неравнодушных к чужому горю, поступило свыше шестисот!
«Мы в течение 30 лет этот участок благоустраивали, — рассказывает Вера Печоркина, жительница этого дома и предводитель инициативной группы. — Кто-то рябины сажал, кто-то сирени, а кто-то березы. У нас есть любитель природы, восьмидесятилетний Николай Дмитриевич Афанасьев. Он несколько лет привозил на автобусе саженцы с дачи, высаживал их во дворе и ухаживал за ними. А в засушливый год одна наша соседка ходила и поливала деревья. И даже те прутики, что посадил председатель гаражного кооператива Вячеслав Клеоновский, мы поливали». Немудрено, что после всего этого у жителей сердце кровью обливается за жизнь своих «питомцев».
В итоге, Галина Шарухо, главный государственный санитарный врач области, на основе статей
Но как оказалось, клочок земли под строительство второго блока гаражей, теперь ничей. Жители уже написали письмо в администрацию города с просьбой закрепить этот участок за муниципалитетом или присоединить его к любому близлежащему дому, не имеющего своего двора. «Планы у нас грандиозные, — делятся радостью об одержанной победе жители. — Минимум мы выполнили — сохранили детскую площадку. Максимум — предстоит убрать гаражи. У нас есть желание вернуть спортивный корт, на который 30 лет подряд ходила вся округа. Дети сами его чистили и заливали, а потом катались на коньках вместе с родителями. Сейчас он таких мизерных размеров, что ни в футбол ребятишкам не погонять, ни в волейбол не поиграть. Мы совершили хороший поступок и сохранили эту площадку нашим детям и внукам».
... На днях «коммунары» собрались во дворе. Накрыли «поляну» и от всей души поздравили друг друга с победой. А тех, кто помог справиться с бедой, наградили медалями. В это время молодые мамочки прогуливались с детьми по тротуарным дорожкам, во дворе раздавались счастливые детские крики, в воздухе небольшого «коммунарского» скверика витало сплоченное и дружеское настроение.
Наталия Ланская