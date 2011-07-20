В Тюмени появится новый ТРЦ площадью 100 тысяч «квадратов»

Общая площадь торгового комплекса составит 100 тысяч квадратных метров (арендная — 75 тысяч «квадратов»). В состав ТРЦ войдут торговая галерея, продуктовый гипермаркет, магазин товаров для дома, супермаркеты электроники и спортивных товаров, развлекательная зона с многозальным кинотеатром, рестораны, фудкорт и паркинг на 3000 машиномест.