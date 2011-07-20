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В Тюмени появится новый ТРЦ площадью 100 тысяч «квадратов»

20 июля 2011, 09:12
В конце 2012 года обещает открыть двери новый торгово-развлекательный центр (ТРЦ) на пересечении улиц Мельникайте и Широтной в Тюмени.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на сообщение компании Cushman & Wakefield, которая занимается сдачей в аренду площадей будущего ТРЦ.

Общая площадь торгового комплекса составит 100 тысяч квадратных метров (арендная — 75 тысяч «квадратов»). В состав ТРЦ войдут торговая галерея, продуктовый гипермаркет, магазин товаров для дома, супермаркеты электроники и спортивных товаров, развлекательная зона с многозальным кинотеатром, рестораны, фудкорт и паркинг на 3000 машиномест.

Девелопером проекта является компания «МДС Групп». Архитектурная концепция ТРЦ разработана международным бюро ChapmanTaylor.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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