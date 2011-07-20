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Разобраться в кредитах на жилье можно в «Ипотечную субботу»

20 июля 2011, 10:59
Специалисты Тюменского отделения Сбербанка, риэлторы и застройщики расскажут горожанам о выгодных вариантах приобретения недвижимости.

Специалисты Тюменского отделения Сбербанка, риэлторы и застройщики расскажут горожанам о выгодных вариантах приобретения недвижимости.

Процедура приобретения жилья требует взвешенного подхода и грамотного расчета. Специалисты Тюменского отделения Сбербанка России в рамках «Ипотечной субботы» проконсультируют тюменцев о кредитных программах банка, об условиях акций «В десятку! и «Возьми за 8», которые пользуются сегодня повышенным спросом клиентов. А наряду с этим горожане смогут познакомиться с предложениями по объектам недвижимости от застройщиков и риэлторов Тюмени.

По информации банка, сегодня условия жилищных программ Сбербанка являются одними из лучших на рынке, поэтому кредиты пользуются большой популярностью у жителей региона. С начала 2011 года Западно-Сибирским банком Сбербанка России выдано кредитов на сумму 14 млрд. рублей, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«Ипотечная суббота» пройдет 23 июля 2011 года в офисе по адресу: ул. Малыгина, 51/3, с 10 до 14 часов.

Фото с сайта chelbay.ru

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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