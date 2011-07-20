Разобраться в кредитах на жилье можно в «Ипотечную субботу»

Процедура приобретения жилья требует взвешенного подхода и грамотного расчета. Специалисты Тюменского отделения Сбербанка России в рамках «Ипотечной субботы» проконсультируют тюменцев о кредитных программах банка, об условиях акций «В десятку! и «Возьми за 8», которые пользуются сегодня повышенным спросом клиентов. А наряду с этим горожане смогут познакомиться с предложениями по объектам недвижимости от застройщиков и риэлторов Тюмени.